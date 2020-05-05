Количество зараженных коронавирусом в Челябинской области на 5 мая 2020 года: число больных перевалило за 800

5 Май 2020 2020-05-05T09:19:12+03:00

Количество зараженных коронавирусом в Челябинской области на 5 мая 2020 года составило 828. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

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Минздрав опубликовал свежую статистику заболеваемости COVID-19. Количество зараженных коронавирусом в Челябинской области на 5 мая 2020 года составило 828. За минувшие сутки статистику пополнили 44 новых случая.

В больницах сейчас находятся 702 пациента. Выздоровели и выписаны 111 человек. Семеро переведены в медучреждения по месту прописки в другие регионы.

За время пандемии скончались восемь южноуральцев, из них пять — от основного заболевания, COVID-19 стал сопутствующим.

В карантинных центрах под наблюдением медиков находятся 70 человек. Все они здоровы.

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ИСТОЧНИК KP.RU