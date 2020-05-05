Коронавирус в Магнитогорске, последние новости на 5 мая 2020 года: город стал перевалочным пунктом для больных вахтовиков с Севера

В Магнитогорск продолжают прибывать самолеты из Якутии, где на месторождении «Газпрома» коронавирусом заразились сотни вахтовиков. Накануне в городе приземлились четыре рейса, сегодня ждут еще два. В общей сложности домой вернутся 1800 вахтовиков. Все они — из соседней Башкирии.

Из Магнитогорска вахтовиков увозят в обсерваторы на территории Абзелиловского района Башкирии. Там всех эвакуированных с Севера поместят на двухнедельную изоляцию.

Следом за Башкирией вывозить своих земляков из Якутии будет и Челябинская область. Южноуральцев 199 человек. Причем, известно, что около половины из них уже болеют коронавирусом. Больных направят в Челябинск. А тех, у кого отрицательный результат, доставят на обсервацию в санаторий «Карагайский бор» неподалеку от Магнитогорска. Точная дата прилета наших вахтовиков пока не называется.

В самом Магнитогорске под ковидный госпиталь перепрофилировали роддом № 1. В это здание переведут пациентов, которые начинали лечение в городской больнице № 1 имени Дробышева. Все пациентки роддома уже выписаны домой.

Можно гулять, но есть комендантский час: как Челябинец переживает пандемию COVID-19 в Турции 00:00 00:00

Со среды, 6 мая, в Челябинской области вводится масочный режим. Сначала он будет рекомендательный. Защитные средства обяжут носить в общественных местах, в транспорте и государственных учреждениях. Однако уже с 12 мая он может стать принудительным, тогда полиция получит право штрафовать за отсутствие масок.

На деньги спонсоров в Челябинской области запустили линию по производству медицинских масок. Власти пообещали, что скоро они появятся и в аптеках по доступным ценам. А пока в Магнитогорске, известная садовая фирма организовала раздачу бесплатных средств защиты для дачников, которым с 1 мая разрешили ездить на свои участки. В садовых автобусах маски обязательные уже сейчас.

Также с 6 мая в регионе усилят контроль за перемещением граждан. Штрафы за нарушение режима самоизоляции вырастут до 30 тысяч. На такую сумму уже штрафуют фантазеров, оставляющих в социальных сетях лживую информацию о коронавирусе. Жителя Магнитогорска оштрафовали на 30 тысяч рублей за новость о бригаде медиков, которая под предлогом дезинфекции квартир, грабит население. А в Кусе на ту же сумму наказан мужчина, рассказавший о прибывших в город больных из-за границы.

На раннее утро 5 мая в Магнитогорске подтверждены 143 случая коронавирусом. Всего в Челябинской области с начала пандемии диагноз поставлен 784 пациентам, восемь из них погибли.

Таковы последние новости о коронавирусе в Магнитогорске на ранее утро 5 мая 2020 года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Количество умерших от коронавируса в Челябинской области на 4 мая 2020 года: случаи тяжелые

Изучаем количество умерших от коронавируса (далее)

Коронавирус в Челябинской области по районам: остались ли места, где нет ни одного случая

Изучаем карту распространения COVID-19 (подробнее)

Масочный режим в Челябинской области: как будет действовать

Правительство вводит масочный режим в Челябинской области (читать)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на «Комсомольскую правду» и делитесь новостями в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru