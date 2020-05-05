2020-05-05T05:47:29+03:00
Общество

Коронавирус в Челябинске, последние новости на 5 мая 2020 года: штрафы за нарушение режима вырастут до 30 тысяч рублей

Делимся с читателями последними новостями о коронавирусе в Челябинске на ранее утро 5 мая 2020 года
Лидия ПЕСКОВА
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Ношение масок становится обязательным.Ношение масок становится обязательным.Фото: Виталий КАРНАУХ
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В аптеках области скоро появятся медицинские маски. На деньги спонсоров в регионе запущена линия по их производству. На предприятии будут отшивать сто тысяч масок за день, и они станут доступнее для всех жителей региона. А уже со среды, 6 мая, власти вводят на всей территории области масочный режим. Сначала — рекомендательный.

С 12 мая носить маски обяжут во всех общественных местах, где есть риск встретить зараженного человека. А распознать его сейчас невозможно. У многих, кому поставлен диагноз «COVID-19», вообще нет симптомов. Многие заболевшие сами не знают, что нездоровы.

Всего на ранее утро 5 мая в Челябинской области выявлены 784 случая заражения коронавирусом. Пятерка территорий-лидеров выглядит так: Златоуст — 264 случая, Челябинск — 196, Магнитогорск — 143, Миасс — 33, Катав-Ивановский район — 14. С начала пандемии на Южном Урале погибли восемь человек.

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Накануне новый очаг заражения коронавирусом выявили в деревне Шишминка Октябрьского района, где от пневмонии умерла 72-летняя пенсионерка. После обследования близкого окружения женщины COVID-19 обнаружили у пяти человек. Это 9-летний ребенок и взрослые 28, 30, 35 и 47 лет.

Чистыми от COVID-19 пока остаются несколько территорий: Карабаш и Кыштым, а также Карталинский, Кунашакский, Нагайбакский, Нязепетровский, Пластовский и Увельский районы. Кроме того, выписан единственный заболевший Еткульском районе.

Со среды, 6 мая, в Челябинской области усилят контроль за перемещением граждан. С 11 мая на въездах в город ужесточат контроль за автотранспортом. Штрафы за нарушение режима вырастут до 30 тысяч. На такую сумму уже штрафуют распространяющих фейки о коронавирусе в социальных сетях.

Во время майских праздников на въездах в Челябинск выставлены дополнительные посты. В город пропускают транспорт, обеспечивающий жизнедеятельность людей и экономики. Иногородних без регистрации направляют по объездным дорогам.

Таковы последние новости о коронавирусе в Челябинске на ранее утро 5 мая 2020 года.

Алексей Текслер о введении масочного режима в Челябинской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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