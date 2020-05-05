У служительниц выявили коронавирус: храм в Челябинской области закрыли на карантин

5 Май 2020 2020-05-05T18:09:44+03:00

Служительниц этого храма госпитализировали в больницу. Фото: vk.com/«Храм Покрова с. Булзи»

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В Челябинской области закрыли на карантин храм Покрова в селе Булзи Каслинского района. Четырех его служительниц госпитализировали с коронавирусом и пневмонией.

— Братья и сестры! Приход закрыт на карантин, так как у нескольких человек выявлено заболевание пневмонией и COVID-19. Они находятся в больнице Челябинска. Несколько сотрудников отправлены на самоизоляцию по домам. У всех взяты тесты, — написано на странице храма во «ВКонтакте».

Прихожан, посещавших богослужения, начиная с Пасхального, просят тоже уйти на карантин.

— Простите нас. Просим молитв о здравии болящих: монахини Феодосии, инокини Иулиании, послушницы Елены, помощницы Марины — это те, кто на лечении.

Напомним, после пасхальной службы потребовалась госпитализация 14 священникам и сотрудникам Челябинской епархии. Также заболели три оператора ОТВ.

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ИСТОЧНИК KP.RU