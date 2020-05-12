Сколько стоят маски в первый день масочного режима в Челябинске

12 Май 2020 2020-05-12T07:19:35+03:00

Маски есть, но пока дорогие. Фото: Иван МАКЕЕВ

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Со вторника, 12 мая, в Челябинске и на всей территории Челябинской области вводится масочный режим. Появляться в общественном месте: в закрытых помещениях и на транспорте, — без индивидуального средства защиты нельзя. За это могу оштрафовать. Мы решили проверить, сколько стоят защитные маски в первый день масочного режима в Челябинске.

После запуска собственной линии по производству медицинских масок Челябинск рассчитывал на значительное снижение цен. Стоимость маски в аптеках города доходила до 50 рублей. Однако власти пообещали, что в продаже скоро появятся маски местного производства ценою около 15 рублей. Их должны были завезти в государственные аптеки Челябинска.

Накануне вечером, 11 мая, мы заглянули в несколько аптечных точек по городу. Государственные аптеки продают маски по 29 рублей — это вдовое дороже обещанного ценника. И фармацевты не знают, ожидать ли падения цен.

Если использовать одну маску в сутки, при таких ценах расходы на каждого члена семьи составят порядка тысячи рублей в месяц.

При таких ценах на маски можно и разориться. Фото: Анастасия Нестеренко.

В других аптеках маски еще дороже.

Но Челябинск спасают местные рукодельницы. Самодельные маски сегодня можно купить по объявлению в интернете, в частных торговых павильонах, в киосках с прессой. Цена — от 60 до 100 рублей. И пока это самый бюджетный вариант маски, учитывая, что ее можно будет использовать бесконечно.

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ИСТОЧНИК KP.RU