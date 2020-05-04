2020-05-04T14:18:37+03:00
Коронавирус Covid-19

Масочный режим в Челябинской области: как будет действовать

Правительство вводит масочный режим в Челябинской области
Ирина ФАДЮШИНА
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Маски можно купить в аптеке или заказать многоразовые у мастерицМаски можно купить в аптеке или заказать многоразовые у мастерицФото: Валентина ВАГАНОВА
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Со среды, 6 мая, вводится масочный режим в Челябинской области. Защитные средства будут обязательны в общественных местах, транспорте и госучреждениях. Первые дни он будет носить рекомендательный характер.

— В планах — с 12 мая ввести обязательный масочный режим на территории Челябинской области, — сообщили в пресс-службе правительства региона.

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Между тем, на Областном аптечном складе начала работать линия по производству медицинских масок, что позволить побороть дефицит и снизить цены Оборудование помоги купить спонсоры. . В течение ближайшей недели начнут производить порядка 100 тысяч масок в день.

— Основная задача — наличие постоянного запаса масок в медицинских учреждениях. С 12 мая по доступным ценам планируем направлять маски и в аптечную сеть областного аптечного склада. Может быть будем заключать соглашения и с прочими частными аптеками. Маски сертифицированы, могут использоваться в медучреждениях или продаваться в аптеках, — прокомментировал Алексей Текслер.

О мерах наказания за отсутствие масок пока не сообщается.

Алексей Текслер о введении масочного режима в Челябинской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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