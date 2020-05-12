Новый лидер: Челябинск обогнал Златоуст по количеству больных COVID-19
Теперь не догоняющий: число зараженных коронавирусом в Челябинске превысило показатели в Златоусте. Из-за этого областной центр стал лидером в регионе по количеству больных COVID-19.
Ранее в Златоусте произошла настоящая вспышка заболевания. В местной горбольнице заразились десятки пациентов и врачей, из-за чего пришлось вводить карантин в медучреждении. Сейчас темпы заболевания в городе постепенно снижаются, что нельзя сказать об областном центре.
По информации от оперштаба по борьбе с коронавирусом на 12 мая, в Челябинске уже 339 заболевших, в то время как в Златоусте — 320. При этом лидеров списка активно догоняет Магнитогорск, где выявлено 300 случаев заражения.
Всего в Челябинской области с начала эпидемии выявили 1289 заболевших, из них 311 уже выздоровели. От COVID-19 погибли четыре человека, еще у восемь южноуральцев умерли от других заболеваний с сопутствующим коронавирусом.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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