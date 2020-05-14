Коронавирус в Магнитогорске, последние новости на 14 мая 2020 года: местный бизнес готов обмениваться товаром без денег

Прирост числа зараженных коронавирусом в Магнитогорске сократился до нескольких человек. Но город все еще занимает по их количеству третье место в Челябинской области. С начала пандемии здесь заразились 314 человек, больше только в Златоусте (330 человек) и в Челябинске (354).

Увы, но в городе снова погибают люди. Медики не смогли спасти 66-летнюю пациентку, у которой развилась ковидная пневмония. В целом по региону умерли 14 человек с подтвержденной инфекцией, половина из них — в больницах Магнитогорска.

Напомним, первым был 51-летний мужчина с сахарным диабетом и гипертоней. Потом 57-летний доктор из Брединского района — у него развилась тяжелая пневмония. И уже в мае погибли четыре женщины-пенсионерки.

Возможно, это дисциплинировало горожан. Введенный в области масочный режим мало кто нарушает — люди стараются ходить в масках, чтобы предупредить новые заражения. Дефицита масок в городе нет.

— Носить маски рекомендуется как больным, так и здоровым людям. При посещении общественных мест также имеет смысл использовать перчатки, — напоминают в мэрии.

Жителям, попавшим в сложную жизненную ситуацию, раздают продукты от благотворительного фонда «Металлург». Каждый день волонтеры развозят по 700-800 продуктовых наборов. Сделать заявку можно по телефону: 8 (3519) 49-85-40. Набор положен:

— одиноким пенсионерам старше 65 лет, не имеющим близких и родственников;

— малообеспеченным многодетным семьям, получающим пособие на ребенка;

— семьям, имеющим детей инвалидов;

— матерям-одиночкам, которые получают пособие на детей;

— одиноко проживающим инвалидам 3 группы и семьям инвалидов 3 группы.

Кроме того, тысячу благотворительных наборов от московского фонда продовольствия «Русь» получили прихожане православных храмов Магнитогорска. Свежими овощами с верующими поделилась агрофирма «Чурилово». Малоимущим в Магнитогорске помогают всем миром.

Местный бизнес тем временем задумался о натуральном обмене. Предприниматели попросили власти создать платформу, где они смогут помогать друг другу. На сайте мэрии уже появилась вкладка «Бизнес-кооперация в Магнитогорске». Здесь собирается информация о ресурсах, которые бизнесмены готовы предоставить бесплатно или в обмен на другую услугу. Заявку можно отправить в Управление экономики и инвестиций города по электронной почте cerkovnaya@magnitogorsk.ru. Телефон управления: 8 (3510) 49-84-98 (добавочный 1196).

Таковы последние новости о коронавирусе в Магнитогорске на раннее утро 14 мая 2020 года.

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