Коронавирус в Челябинске, последние новости на 14 мая 2020 года: пенсионеры 65+ останутся без больничного

Город лидирует по числу зараженных: с начала пандемии в областном центре выявили 354 случая коронавируса. Если условно разбросать всех заболевших по районам города, получается по 50 человек. Так угроза выглядит более осязаемой. Но не все ее до сих пор осознали — многие продолжают ходить без масок.

Между тем в регионе от COVID-19 умерли еще двое: возрастная старушка в Миассе (у нее уже было слабое сердце) и 66-летняя пенсионерка из Магнитогорска (на этот раз классическая ковидная пневмония).

Пожилых людей просят оставаться дома и беречь себя пуще прежнего. Кстати, с 1 мая людям 65+ перестали оплачивать больничный лист на время вынужденного отстранения от работы из-за пандемии. Если пенсионеры опасаются выходить на работу, нужно обговорить это с работодателем.

Ирина Гехт объяснила, почему самые дешевые маски в Челябинске продают по 15 рублей, а не по шесть рублей, как было до пандемии.

— Когда-то, в прошлой жизни, медицинская маска стоила шесть рублей, это был Китай, без какого-либо ажиотажного спроса в аптеках. С началом эпидемии цены начали расти — 19, 25 рублей. Линия, установленная сегодня на площадях Областного аптечного склада, имеет себестоимость маски 15 рублей. Это, прежде всего, материалы, которые, кстати, не так просто купить. К примеру, аналогичная линия в Ростовской области дает маску по 25-30 рублей, — объяснила первый вице-губернатор Челябинской области.

Вчерашний день принес определенность родителям школяров. Под утро начал работать без сбоев портал Госуслуг, где до 1 октября можно оформить пособие на детей с 3 до 15 лет. Начислять выплату начнут с июня. А уже к вечеру стало известно, что экзамены в девятом классе полностью отменяются и ЕГЭ переносят на более поздний срок. Конкретные даты пока, правда, не называют.

Родители других школьников требуют закончить учебный год раньше срока. Дистанционное образование обернулось для них сущим адом. В ответ чиновники обещают, что после выставления оценок за год детям начнут давать щадящие задания по интересам.

А в этом время у горожан сдают нервы. Учитель из Челябинска Виктория Ермолаева пожаловалась в социальных сетях, что ее принудительно обрызгали антисептиком в МФЦ Курчатовского района. После этого у гражданки, по ее словам, началась аллергия. А бизнесмен Владимир Филь, который держит в Челябинске фитнес-клуб и уже пикетировал власти, требуя открыть его заведение, записал новый ролик с участием своих детей. Ребята жалуются на то, что их папа уже два месяца не работает — из-за этого в семье нет денег на еду, одежду и обувь.

Будем надеяться, что потерпеть всем нам остается немножко. Режим всеобщей самоизоляции в регионе продлен до 31 мая.

Таковы последние новости о коронавирусе в Челябинске на ранее утро 14 мая 2020 года.

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