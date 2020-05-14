2020-05-14T13:08:46+03:00
Общество

Каждый десятый без маски: власти Челябинска проверили, как пассажиры транспорта соблюдают масочный режим

Проверки будут ежедневными
Валентина ВАГАНОВА
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Большая часть пассажиров заботится о здоровье своем и окружающих. Фото: администрация ЧелябинскаБольшая часть пассажиров заботится о здоровье своем и окружающих. Фото: администрация Челябинска
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Управление транспорта администрации Челябинска два дня, 12 и 13 мая, наблюдало, надевают ли челябинцы маски в общественном транспорте (такие проверки теперь будут ежедневными). Было проверено 44 единицы подвижного состава: семь троллейбусов, пять муниципальных автобусов и 32 автобуса частных перевозчиков.

— Масочный режим в среднем соблюдают 85,6% пассажиров общественного транспорта. Троллейбусы — 85%, муниципальные автобусы — 92%, частные перевозчики — 80%, — рассказали в пресс-службе городской администрации.

В ведомстве добавили, что у всех водителей и кондукторов муниципального транспорта маски есть, а вот у четырех «частников» из 32 — маска отсутствовала. Руководителям компаний-перевозчиков поручили усилить контроль за водителями.

Читатели КП-Челябинск жалуются, что в повязках в транспорте — единицы. Причем нарушают требования не только пассажиры, но и кондукторы, нося маску на подбородке. В первый день масочного режима мы прошлись по городу с фотоаппаратом и увидели, что некоторые челябинцы на самом деле игнорируют правила.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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