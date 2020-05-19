2020-05-19T16:28:29+03:00
Общество

Модный показ Long Fashion Weekend в Челябинске пройдет в режиме онлайн

Зрители смогут увидеть новые коллекции дизайнеров бесплатно
Ирина ФАДЮШИНА
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В этом году основной темой станут новые технологии. Фото: LFW team/vk.comВ этом году основной темой станут новые технологии. Фото: LFW team/vk.com
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Красота спасет мир: популярный модный показ Long Fashion Weekend в этом году пройдет в онлайн-формате и совершенно бесплатно как для зрителей, так и для участников. Изначально LFW планировался в марте, но был перенесен из-за коронавируса. Новая дата — 2 июня.

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В этом году организаторы решили поддержать легкую промышленность и дизайнеров Урала: Челябинска, Екатеринбурга, Перми и Тюмени. Каждый город будет проводить показ на своей площадке. Так, например, в Челябинске это будет фотостудия в Доме печати, а в Екатеринбурге — текстильная фабрика.

— Всего будет 12 видеопотоков. Мы также покажем бэкстейдж из закулисья, работу центрального продюсерского пульта. Все это будет комментировать профессиональный ведущий. На отдельной площадке в Челябинске будут выступать артисты, — рассказала журналисту KP-Челябинск главный организатор Long Fashion Weekend Елена Олещенко.

Основной темой модного показа станет digital. Во время пандемии коронавируса новые технологии, и без того прочно вошедшие в нашу жизнь, стали главными инструментами быта, работы и общения людей.

Находясь на удаленке, художники в прямом эфире будут создавать арт-объект. Стать участниками прямого эфира смогут и зрители — для этого надо будет выложить фото своего образа Instagram с хештегом.

Более подробная информация о трансляции будет размещена на страничках LFW в соцсетях.

Модными событиями Челябинск, увы, обделен. Последний раз LFW прошел в Челябинске 14 сентября. Презентовали коллекции осень-зима 2019-2020. КП-Челябинск отправилась в Instagram и отобрала самые яркие образы челябинских модниц.

ИСТОЧНИК KP.RU

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