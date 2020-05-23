Количество умерших от коронавируса в Челябинской области на 23 мая 2020 года: плюс две новые смерти

23 Май 2020 2020-05-23T14:28:28+03:00

Количество умерших от коронавируса в Челябинской области на 23 мая составляет 27 человек. Фото: Валентина ВАГАНОВА

Последние данные по количеству умерших от коронавируса в Челябинской области

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За прошедшие сутки скончались еще два пациента с коронавирусом. Это 68-летняя врач из Златоуста, работавшая с ковидными больными. И 75-летняя жительница Магнитогорска. У нее была терминальная стадия рака — когда болезнь уже неизлечима. COVID-19 стал сопутствующим заболеванием. Об этом сообщили в региональном минздраве.

Хроника эпидемий в Челябинске и откуда берутся вирусы 00:00 00:00

Количество умерших от коронавируса в Челябинской области на 23 мая составляет 27 человек. 11 из них умерли от ковидной пневмонии, у 16 — коронавирус сопутствующий.

Всего на Южном Урале с начала пандемии коронавирусом заболели 2 199 человек.

Инфографика: Эдуард Фадюшин

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ИСТОЧНИК KP.RU