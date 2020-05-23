Количество умерших от коронавируса в Челябинской области на 23 мая 2020 года: плюс две новые смерти
За прошедшие сутки скончались еще два пациента с коронавирусом. Это 68-летняя врач из Златоуста, работавшая с ковидными больными. И 75-летняя жительница Магнитогорска. У нее была терминальная стадия рака — когда болезнь уже неизлечима. COVID-19 стал сопутствующим заболеванием. Об этом сообщили в региональном минздраве.
Хроника эпидемий в Челябинске и откуда берутся вирусы
Количество умерших от коронавируса в Челябинской области на 23 мая составляет 27 человек. 11 из них умерли от ковидной пневмонии, у 16 — коронавирус сопутствующий.
Всего на Южном Урале с начала пандемии коронавирусом заболели 2 199 человек.
Инфографика: Эдуард Фадюшин
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Коронавирус в Челябинске, последние новости на 23 мая 2020 года: смерть врача из Златоуста и возможный выход из карантина
Мы собрали последние новости о коронавирусе в Челябинске на раннее утро 23 мая 2020 года (подробнее)
Коронавирус в Магнитогорске, последние новости на 23 мая 2020 года: семь новых случаев заражения и Ураза-байрам по домам
Мы собрали последние новости о коронавирусе в Магнитогорске на 23 мая 2020 года (подробнее)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Делитесь своими историями с «Комсомольской правдой». Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!
Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953
Почта: kpchel@phkp.ru
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Челябинской области 2020»