Детскую поликлинику в Челябинской области закрыли из-за коронавируса

23 Май 2020 2020-05-23T18:12:31+03:00

Анализы возьмут у всех, кто контактировал с заболевшим сотрудником. Фото: Валентина ВАГАНОВА

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В селе Аргаяш приостановили работу детской поликлиники после того, как одному из сотрудников пришел положительный анализ на COVID-19.

— На данный момент по постановлению Роспотребнадзора детская поликлиника закрыта на дезинфекцию, определяется круг контактов, проводится забор мазков. Выполняется весь комплекс противоэпидемических мероприятий. На работе больницы это не отразится, всем пациентам будет оказана вся необходимая помощь, — рассказал главврач районной больницы села Аграяш Николай Панков.

Напомним, по данным на 23 мая в Челябинской области зарегистрировано 2199 случаев COVID-19. От коронавируса скончались 27 человек.

Инфографика: Эдуард Фадюшин

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ИСТОЧНИК KP.RU