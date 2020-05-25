2020-05-25T15:44:44+03:00
Общество

Вахтовики из Челябинской области самостоятельно вернутся домой

На нефтегазовом месторождении в Якутии сняли карантин
Ангелина ЗАКИРОВА
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Ранее в Челяинскую область вернули 188 рабочихРанее в Челяинскую область вернули 188 рабочихФото: Иван МАКЕЕВ
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Вахтовиков из Челябинской области, оставшихся в Якутии на Чаяндинском месторождении, где произошла вспышка коронавируса, не будут возвращать домой. Карантин местные власти Якутии сняли еще 20 мая.

— В настоящее время сотрудники с двумя отрицательными тестами на коронавирус вернулись к нормальному режиму работы. По окончании вахты они будут возвращены чартерами в базовые города — Москва, Уфа, Омск и Новосибирск, откуда домой прибудут регулярными рейсами, — рассказала первый заместитель губернатора Челябинской области Ирины Гехт.

Ранее в Челябинскую область тремя рейсами доставилии 188 рабочих.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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