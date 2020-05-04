2020-05-04T13:22:17+03:00
Коронавирус Covid-19

«Половина больны коронавирусом»: из Якутии эвакуируют около 200 вахтовиков-уроженцев Челябинской области

Они прилетят в аэропорту Челябинска и Магнитогорска
Ирина ФАДЮШИНА
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Накануне в Магнитогорске приземлился самолет с вахтовиками из Башкирии. Фото: Радий Хабиров/vk.comНакануне в Магнитогорске приземлился самолет с вахтовиками из Башкирии. Фото: Радий Хабиров/vk.com
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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер завершает переговоры по эвакуации южноуральских вахтовиков, работающих на нефтегазоконденсатном Чаяндинском месторождении в Якутии.

— Всего будет вывезено 199 человек. Порядка половины из них с подтвержденными результатами теста на коронавирус, у всех болезнь протекает бессимптомно, — сообщает пресс-служба правительства.

Зараженных рабочие прилетят в Челябинск, где их разместят в больницах. Здоровых доставят рейсом до Магнитогорска, а оттуда — на обсервацию в санаторий «Карагайский бор».

Напомним, вчера вечером в Магнитогорск прибыли вахтовики из Башкирии, которые также работали Чаяндинском месторождении. Лечиться и проходить карантин они будут уже в республике.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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