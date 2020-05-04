«Половина больны коронавирусом»: из Якутии эвакуируют около 200 вахтовиков-уроженцев Челябинской области
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер завершает переговоры по эвакуации южноуральских вахтовиков, работающих на нефтегазоконденсатном Чаяндинском месторождении в Якутии.
— Всего будет вывезено 199 человек. Порядка половины из них с подтвержденными результатами теста на коронавирус, у всех болезнь протекает бессимптомно, — сообщает пресс-служба правительства.
Зараженных рабочие прилетят в Челябинск, где их разместят в больницах. Здоровых доставят рейсом до Магнитогорска, а оттуда — на обсервацию в санаторий «Карагайский бор».
Напомним, вчера вечером в Магнитогорск прибыли вахтовики из Башкирии, которые также работали Чаяндинском месторождении. Лечиться и проходить карантин они будут уже в республике.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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