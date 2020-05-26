Количество зараженных коронавирусом в Челябинске на 26 мая 2020 года: число заболевших снова резко выросло

26 Май 2020 2020-05-26T09:18:01+03:00

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Количество зараженных коронавирусом в Челябинске и области продолжает расти. За прошедшие сутки в больницу попали 72 южноуральца. Хотя накануне заболевших было всего 38. На утро 26 мая общее число больных COVID-19 в регионе составляет 2356 человек.

За день выздоровели и выписаны из больниц 64 человека. Под наблюдением врачей остаются 1327 человек.10 пациентов переведены в медучреждения по месту прописки в другие регионы.

За прошедшие сутки смертей не зарегистрировано. Всего с начала пандемии от ковида в Челябинской области скончались 31 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU