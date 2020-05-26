2020-05-26T09:18:01+03:00
Коронавирус Covid-19

Количество зараженных коронавирусом в Челябинске на 26 мая 2020 года: число заболевших снова резко выросло

Последние данные по количеству зараженных коронавирусом в Челябинске
Валентина ВАГАНОВА
Поделиться:
На утро 26 мая в Челябинской области зарегистрировано 2356 случаев коронавируса.На утро 26 мая в Челябинской области зарегистрировано 2356 случаев коронавируса.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Изменить размер текста:

Количество зараженных коронавирусом в Челябинске и области продолжает расти. За прошедшие сутки в больницу попали 72 южноуральца. Хотя накануне заболевших было всего 38. На утро 26 мая общее число больных COVID-19 в регионе составляет 2356 человек.

За день выздоровели и выписаны из больниц 64 человека. Под наблюдением врачей остаются 1327 человек.10 пациентов переведены в медучреждения по месту прописки в другие регионы.

За прошедшие сутки смертей не зарегистрировано. Всего с начала пандемии от ковида в Челябинской области скончались 31 человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Коронавирус в Челябинске, последние новости на 26 мая 2020 года: отказ от вывоза вахтовиков и самый молодой погибший

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Челябинске на раннее утро 26 мая 2020 года (подробнее)

Коронавирус в Магнитогорске, последние новости на 26 мая 2020 года: власти задумались об исправительных работах для нарушителей режима

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Магнитогорске на раннее утро 26 мая 2020 года (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Сфотографировали непогоду, пострадали от стихии? Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Челябинской области 2020»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Количество зараженных коронавирусом в Челябинске на 26 мая 2020 года: число заболевших снова резко выросло
«Уралкуз» начал производство новых марок сплавов для авиационных предприятий
ГИБДД разогнала ночную гонку стритрейсеров в Челябинске
В Челябинской области начался ремонт дворов
Porsche сбил подростка на велосипеде в Челябинске
На месте опасного недостроя возле челябинской школы построят автогородок
Красотки в халатах и полотенцах удивили пассажиров челябинской маршрутки
Молодежный театр Челябинска проведет онлайн-читку для выпускников
«Три часа ждали полицию»: штормовой ветер сорвал крыши и повалил деревья в Челябинске
Не выполняем указ: в Челябинской области начали проверку по невыплатам медикам
Собирательный образ: челябинский художник изобразил тульскую медсестру в купальнике под химзащитой
В Челябинске вынесли приговор мужчине, бросившему новорожденного на асфальт
Общественники предлагают продлить проект «Скорой материальной помощи»
В Челябинске выставили на продажу объект культурного наследия
Сносит все на своем пути: в Челябинскую область пришел штормовой ветер
На благотворительный счет в Челябинской области поступило 36 миллионов
«Профессионалы своего дела»: челябинский «Трактор» определился с тренерским составом
Еще одно уголовное дело: на стройке шорт-трека «отмыли» 58 миллионов
Вахтовики из Челябинской области самостоятельно вернутся домой
Фильм челябинского режиссера прошел на международный кинофестиваль в Америке
Тротуарную плитку возле театра оперы в Челябинске очистят от белых разводов
ВТБ выдал льготные кредиты на зарплату на 18 миллиардов рублей
МегаФон направил 20 тысяч смартфонов детям из малоимущих семей в рамках акции взаимопомощи #МыВместе
В Челябинске началась массовая раздача бесплатных антибактериальных салфеток
ВТБ Лизинг предлагает KIA Seltos со скидкой до 5,5%
Счетная палата проверит деятельность Миндортранса Челябинской области
Этапы выхода из самоизоляции в Челябинске в 2020 году: когда откроются кафе и кинотеатры