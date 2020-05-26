2020-05-26T04:25:16+03:00
Общество

Коронавирус в Челябинске, последние новости на 26 мая 2020 года: отказ от вывоза вахтовиков и самый молодой погибший

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Челябинске на раннее утро 26 мая 2020 года
Лидия ПЕСКОВА
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Ранее из Якутии вывезли почти две сотни вахтовиков. Фото: Алексей Текслер, vk.com.Ранее из Якутии вывезли почти две сотни вахтовиков. Фото: Алексей Текслер, vk.com.
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По данным статистики, озвученной накануне, с начала эпидемии в Челябинской области подтверждены 2284 случая коронавируса. Прирост за сутки рекордно низкий — заболевших всего 38.

По числу заболевших лидирует областной центр — 651 случай ковид. А вчера город поставил еще один антирекорд. В Челябинске ушли из жизни сразу два пациента: 64-летняя пенсионерка, страдавшая от ишемической болезни сердца, и 46-летний мужчина. Последний умер от ковидной пневмонии и на сегодняшний день является самой молодой жертвой коронавируса в Челябинской области.

Напомним, ранее в регионе от коронавируса погибла 48-летняя женщина. Все остальные 29 жертв старше 50 лет.

Южный Урал приступил к поэтапному выходу из режима ограничений. 24 мая глава региона Алексей Текслер разрешил семейные прогулки в парках и открыть непродовольственные магазины. Южноуральцы ждут следующих шагов.

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На втором этапе должны открыть магазины с торговом залом больше 400 кв. метров и детсады, школы. Далее — общепит, кинотеатры, музеи. Однако медики сразу предупредили, что россиянам придется соблюдать меры предосторожности, пока в России не появится вакцина от COVID-19. Ставить прививки начнут не раньше осени. Первыми ее получат люди из группы риска — пожилые 65+, россияне с хроническими болезнями, медики.

В Челябинске продолжает действовать масочный режим. В закрытых помещениях и на транспорте нельзя появляться без маски. За минувшие выходные полиция Челябинской области составила 74 протокола на людей без масок. Нарушителям придется выплатить штраф.

После открытия парков и скверов проводится дезинфекция расположенных там детских площадок и скамеек.

В Челябинск прибыла очередная партия эвакуированных туристов, на этот раз из Нью-Йорка и Индии. Два десятка туристов отвезли в обсерватор на озере Смолино. Среди них оказалась челябинская стилист Елена Бер. Несколько лет назад Елена вела свой модный проект по преображению горожанок на страницах нашей газеты. В соцсетях она рассказала, какой была эвакуация на малую родину.

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Кстати, вывозных рейсов для вахтовиков из Якутии больше не будет. Карантин на Чаяндинском месторождении, где случилась вспышка коронавируса, сняли еще 20 мая. Вахтовики продолжают работать. Когда закончатся смены, они вернутся в свои города регулярными рейсами. Ранее наша область вывезла из Якутии почти две сотни вахтовиков. Все они были помещены в обсерватор «Карагайского бора». Несколько человек все-таки заболели. Еще двое сбежали из обсерватора и попали под суд.

Не утихают скандалы по коронавирусным выплатам медикам региона. Свою проверку по жалобе медиков Златоуста начал Следственный комитет.

Таковы последние новости о коронавирусе на раннее утро 26 мая 2020 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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