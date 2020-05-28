«Дружелюбные, но не привидения»: челябинским медикам раздали костюмы «Каспер» для работы с больными COVID-19

28 Май 2020 2020-05-28T13:28:01+03:00

Изменить размер текста: A A

Челябинская компании ООО «Мир танца» освоила производство защитных костюмов. Как заверили в мэрии, эти комбинезоны плотнее, чем одноразовые хирургические халаты и не распахиваются при движении. Называется этот костюм «Каспер+».

— Вот так и ездят медики в «Касперах». Вполне себе дружелюбные. Только не привидения, не надо так про них. Скорее ангелы, — пишет в своем Telegram пресс-секретарь челябинской мэрии Владимир Сафонов, уверяя, что это «очень удобные комбинезоны».

В комплекте идут бахилы, перчатки, очки, маска и респиратор, ведь заражение происходит воздушно-капельным путем.

Как уточнили в горздраве, костюмы выдаются для выездов, где есть подозрения на COVID-19. Если известно, что человек точно болен, экипировка идет более серьезная.

Между тем, работники скорой новинку не оценили. Жалуются, что нет сертификатов соответствия, а сам костюм кажется подозрительно тонким. Некоторых смутило название производителя «Мир танца». В горздраве сообщили, что компания занимается пошивом костюмов, но перепрофилировались, в связи с эпидемией.

В между тем, в Магнитогорске новая волна возмущений сотрудников, работающих с ковидными больными. Уборщики городской больницы №1 пожаловались на отсутствие доплат за работу с ковидом. Они также рискуют своим здоровьем, как и врачи.

Медперсонал тоже с боем добился выплат. Их начисляли в соответствии с отработанным временем. В некоторых больницах доходило до абсурда — считали каждую секунду. Затем этот момент из документации убрали и сделали перерасчет.

Президент России Владимир Путин раскритиковал работу губернаторов по медицинским выплатам. По мнению главы государства, выдача денег страдает от бюрократии.

Бизнесмены благодарят врачей: помощь или пиар-ход? 00:00 00:00

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU