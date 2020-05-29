Фельдшера, погибшую в очаге эпидемии коронавируса в Златоусте, наградят посмертно

29 Май 2020 2020-05-29T08:12:06+03:00

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68-летнюю врача-терапевта из Златоуста, погибшую от коронавируса, наградят посмертно. Об этом заявила первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт во время визита в местную горбольницу №1, ставшую очагом эпидемии.

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— Предложила посмертно представить ее к награде. Это человек, который был известен в Златоусте, который прослужил медицине многие-многие годы. И посмертно она должна получить награду от Челябинской области, — рассказала журналистам Ирина Гехт.

Женщина проработала в медицине 43 года. В конце апреля златоустовская горбольница стала очагом заражения COVID-19. Спустя несколько дней терапевт почувствовала себя плохо и осталась дома. В майские праздники его госпитализировали, а затем перевезли в Челябинск.

— Но состояние пациентки продолжало ухудшаться. Несмотря на все предпринятые мероприятия по оказанию помощи, сегодня она скончалась, — прокомментировали в минздраве.

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ИСТОЧНИК KP.RU