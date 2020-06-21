2020-06-21T10:27:15+03:00
Происшествия

Водителя грузовика, смявшего пять легковушек на трассе в Челябинской области, освободили из-под стражи

Суд вынес ему меру пресечения
Валентина ВАГАНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Авария унесла жизни двух человек.Авария унесла жизни двух человек.Фото: Управление ГИБДД по Челябинской области
Изменить размер текста:

36-летнему южноуральцу, протаранившему пять автомобилей на М-5 из-за отказа тормозов у грузовика, избрали меру пресечения. На время следствия он будет находится дома. Об этом КП-Челябинск сообщили в пресс-службе Катав-Ивановского городского суда.

— Коробейников освобожден под обязательство о явке. Производство по материалу прекращено в связи с отказом следователя от ходатайства об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, — рассказала помощник председателя суда Юлия Гембель.

Напомним, авария произошла 16 июня. В ней погибли два человека, шестеро получили травмы. Силовики возбудили уголовное дело за нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух человек. Водителю грузовика грозит до семи лет тюрьмы.

Авария стала обсуждаемым инцидентом в Сети. Многие считают, что водитель мог свернуть и сохранить жизни другим. Мы попросили автоюриста Юрия Панченко разобрать видео момента ДТП и рассказать, как мог поступить водитель большегруза.

В Челябинской области грузовик «собрал» пять машин на трассе М-5.Видео: vk.com/Александр Шапошников

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Челябинске спасли котенка, которого подрала собака, а через несколько минут сбила машина
Президент наградил медработников Челябинской области за заслуги в борьбе с коронавирусом
Водителя грузовика, смявшего пять легковушек на трассе в Челябинской области, освободили из-под стражи
Количество зараженных коронавирусом в Челябинске на 21 июня 2020 года: число больных перевалило за шесть тысяч, еще четыре смерти
На Челябинскую область обрушатся грозы, град и штормовой ветер
В челябинский санаторий «Кисегач» запустили платный въезд
В Троицке появился новый «Челябинский урбанист»
Погода в Челябинске на 21 июня 2020 года: обстановка меняется в худшую сторону
В Челябинской области мальчик получил травмы от удара током
В Уфе нашли тело ребенка, пропавшего полгода назад
За несоответствие нормам: в Челябинской области осудили сотрудника Центра гигиены за взятки
В Челябинской области разъяснили время работы избирательных участков
В Челябинской области полицейский устроил смертельное ДТП
Стало известно, что появится на месте бывшего знаменитого ресторана «Сова» в центре Челябинска
Количество зараженных коронавирусом в Челябинской области на 20 июня 2020: самый молодой умерший
В Челябинской области начинается массовое тестирование на антитела к COVID-19
Без справки не рожать: челябинские роддомы не будут принимать беременных без COVID-обследования
«Мы лучшие друзья, но иногда хотим убить друг друга»: игрок челябинского «Трактора» дал большое интервью в США
В Челябинской области ожидаются ночные заморозки
«Черный юмор. Неуместный»: в медуниверситете Челябинска прокомментировали информацию о вспышке коронавируса в вузе
Больше общественных пространств: на новой челябинской Кировке появится сквер
ВТБ Капитал Инвестиции будет развивать коммуникацию с клиентами в Telegram
Погода в Челябинске на 20 июня 2020: последний день и погода ухудшится
Швейное дело: в Челябинской области сотрудникам «Пеплоса» задолжали 3 миллиона рублей
Текслер пообещал на Увильдах бесплатный пляж
В Челябинской области оштрафовали двух продавцов за неношение масок
В одном из магазинов Челябинска воришка попытался вынести за пазухой телевизор