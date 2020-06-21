Водителя грузовика, смявшего пять легковушек на трассе в Челябинской области, освободили из-под стражи

21 Июнь 2020 2020-06-21T10:27:15+03:00

Авария унесла жизни двух человек. Фото: Управление ГИБДД по Челябинской области

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36-летнему южноуральцу, протаранившему пять автомобилей на М-5 из-за отказа тормозов у грузовика, избрали меру пресечения. На время следствия он будет находится дома. Об этом КП-Челябинск сообщили в пресс-службе Катав-Ивановского городского суда.

— Коробейников освобожден под обязательство о явке. Производство по материалу прекращено в связи с отказом следователя от ходатайства об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, — рассказала помощник председателя суда Юлия Гембель.

Напомним, авария произошла 16 июня. В ней погибли два человека, шестеро получили травмы. Силовики возбудили уголовное дело за нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух человек. Водителю грузовика грозит до семи лет тюрьмы.

Авария стала обсуждаемым инцидентом в Сети. Многие считают, что водитель мог свернуть и сохранить жизни другим. Мы попросили автоюриста Юрия Панченко разобрать видео момента ДТП и рассказать, как мог поступить водитель большегруза.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="636" height="360" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/785270" frameborder="0"></iframe> В Челябинской области грузовик «собрал» пять машин на трассе М-5.Видео: vk.com/Александр Шапошников

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ИСТОЧНИК KP.RU