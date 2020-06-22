Молодой инженер борется с матом на стенах Челябинска

22 Июнь 2020 2020-06-22T07:55:51+03:00

Ильдар Баймуратов пытается оттереть плохое слово со стены у школы. Фото: из личного архива героя публикации.

Ильдар Баймуратов призывает каждого жителя города стереть хотя бы по одному непотребному слову

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Мимо матерной надписи на стене гаража, расположенного у школы № 15, 27-летний инженер из Челябинска Ильдар Баймуратов ходил несколько дней. Сначала ненормативщина резала его внутренний слух, а потом Ильдар начал привыкать к матершине.

— Вот тогда и подумал: а ведь до карантина здесь ходили дети. И для них эти слова уже, наверное, стали нормой, — признается Ильдар.

Ильдар попробовал оттереть надпись, но лучше не стало.

Ильдар пытался оттереть надпись металлической щеткой, но результат его не впечатлил. Фото: из личного архива героя публикации.

Тогда друзья посоветовали Ильдару найти художников и закрасить похабщину яркими граффити. За помощью Ильдар обратился к профессионалам своего дела — к команде GraffitiRussia.

Не так давно ребята закончили рисовать тигрицу на фасаде дома по проспекту Победы. Недавно преобразили старый гараж на территории детского сада. Но, конечно же, визитной карточкой GraffitiRussia остается граффити девушки с караваем у автовокзала «Юность», испорченное руками рекламной фирмы. Словом, наш герой обратился к профессионалам.

Художники за работой. Фото: из личного архива героя публикации.

— Я списался с ребятами. Обсудил все детали и финансовую сторону вопроса. Квадратный метр граффити стоит 1,5 тыс. рублей, но мне сделали скидку, так как проект исключительно социальный. Оставалось найти 20 тысяч рублей и еще 2,5 на закраску профлиста с наркосайтами справа, — рассказывает Ильдар.

Инженер обратился за помощью к горожанам и разместил на личной странице в социальных сетях четыре эскиза будущего рисунка.

— Параллельно с голосованием за лучший эскиз шел сбор средств на граффити. Мой проект поддержали друзья и знакомые: родные, соседи, коллеги и незнакомые ранее люди. Я получил 63 пожертвования и собрал нужную сумму, — рассказывает Ильдар.

Осталось согласовать граффити с собственником гаража. Оказалось, что он заброшен. Но добро на работу дал руководитель гаражного кооператива.

Чтобы рисунок не закрывали разросшиеся кусты, Ильдар подстриг их на высоту человеческого роста и очистил с друзьями площадку от мусора и камней.

После прихода художников стену здания не узнать. Фото: GraffitiRussia.

Наконец, художники приступили к работе: нанесли разметку будущего рисунка (а ее делают с помощью проектора в темное время суток) и разукрасили стену.

— Я хотел показать, что мат не должен становиться нормой, особенно если рядом находятся дети. Красивая городская среда способна формировать культурного человека. И неожиданно для себя я осознал, что менять пространство легко! Если ты не один, а вас много. Объединившись, мы можем сделать мир вокруг лучше, — замечает Ильдар.

27-летний инженер борется с матом в Челябинске.Видео: Ильдар Баймуратов.

Молодой инженер уже присматривает другие заборы и стены, которым нужно преобразиться. И даже думает получить на красивые граффити грант.

Если вы тоже меняете этот мир к лучшему, расскажите нам, а мы расскажем о вас.

НА ЗАМЕТКУ

За мат на стенах могут и наказать

1. Если нецензурные слова написаны на заборах и гаражах, автора надписи можно привлечь к административной ответственности за мелкое хулиганство.

2. Если такая надпись появится на административном здании, например, на здании администрации, прокуратуры, суда или школы, автору грозит уголовное наказание за вандализм.

3. Если ругательства обращены к конкретному человеку, автора можно привлечь к наказанию аз оскорбление личности. А статья может быть уголовной и административной.

(по информации пресс-службы УМВД г. Челябинска)

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ИСТОЧНИК KP.RU