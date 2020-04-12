Многострадальное граффити девушки с караваем в центре Челябинска вновь перерисовали

12 Апр 2020 2020-04-12T14:45:54+03:00

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12 апреля у граффити на торце дома Труда, 161 вновь появились люди с краской. На этот раз это были ребята из компании GraffitiRussia, которые и выполнили работу. Девушке с караваем добавили новый аксессуар.

— Мы решили поддержать акцию «Оставайтесь дома» и нарисовать знаменитой девушке с караваем маску, чтобы привлечь дополнительное внимание всех людей, которые не соблюдают карантин и гуляют в парках, и ездят на шашлыки. Нужно соблюдать все методы гигиены, мыть руки, одевать маску и остаться дома пока нерабочие дни и карантин не закончатся. Также мы хотим напомнить, что летом эта работа будет полностью восстановлена — девушка с караваем приобретет яркие краски и снимет маску как и весь мир! — поделились авторы проекта.

Напомним, скандальную известность граффити приобрело после конфликта с рекламным агентством. Когда работа была завершено, ее наглухо залили краской. Фирме, которая несколько лет подряд размещала дорогостоящую рекламу на этом месте, не понравились художества.

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ИСТОЧНИК KP.RU