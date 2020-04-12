2020-04-12T14:45:54+03:00
Общество

Многострадальное граффити девушки с караваем в центре Челябинска вновь перерисовали

Это добавило картине новых смыслов
Андрей АБРАМОВ
Поделиться:
Лицо красавицы теперь скрывает маска. Фото: vk.com/graffitichelyabinskЛицо красавицы теперь скрывает маска. Фото: vk.com/graffitichelyabinsk
Изменить размер текста:

12 апреля у граффити на торце дома Труда, 161 вновь появились люди с краской. На этот раз это были ребята из компании GraffitiRussia, которые и выполнили работу. Девушке с караваем добавили новый аксессуар.

— Мы решили поддержать акцию «Оставайтесь дома» и нарисовать знаменитой девушке с караваем маску, чтобы привлечь дополнительное внимание всех людей, которые не соблюдают карантин и гуляют в парках, и ездят на шашлыки. Нужно соблюдать все методы гигиены, мыть руки, одевать маску и остаться дома пока нерабочие дни и карантин не закончатся. Также мы хотим напомнить, что летом эта работа будет полностью восстановлена — девушка с караваем приобретет яркие краски и снимет маску как и весь мир! — поделились авторы проекта.

Напомним, скандальную известность граффити приобрело после конфликта с рекламным агентством. Когда работа была завершено, ее наглухо залили краской. Фирме, которая несколько лет подряд размещала дорогостоящую рекламу на этом месте, не понравились художества.

Карантинное чтиво: что почитать челябинцам во время самоизоляции

00:00
00:00

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Закрасивших граффити с девушкой в центре Челябинска все же назовут поименно

Жители дома по улице Труда, 161, где неизвестные закрасили серой краской граффити с изображением гостеприимной девушки, все же подали заявление в полицию. Испортивших их имущество все же будут искать. (далее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Челябинцы наплевали на самоизоляцию: фоторепортаж с оживших улиц
Священник рассказал, как встретить Пасху дома
Свыше 20 тысяч жителей Челябинской области сдали тест на коронавирус
Священник рассказал, опасно ли откладывать крещение ребенка из-за коронавируса
Из-за замыкания в люстре в Челябинске загорелась квартира на Северо-Западе
Стилист Александр Васильев рассказал, что из «коронавирусной» больницы в Коммунарке его отпустят через неделю
В Челябинской области скончался известный депутат, который создал стратегическое оружие
Фельдшер скорой из Новосибирска рассказал, как заразился коронавирусом
Многострадальное граффити девушки с караваем в центре Челябинска вновь перерисовали
Директор певицы Булановой рассказал о ее здоровье после госпитализации
Заподозрили коронавирус: в Челябинске ищут пассажиров рейса из Москвы
В разгар коронавируса в Челябинске предлагают уникальную работу, за которую еще нужно заплатить
Губернатор Челябинской области показал, как в изоляции общается с семьей
Пьяный нарушитель режима самоизоляции оштрафован в Челябинской области
Инвалиды сшили маски для общества слепых в Челябинске
Количество зараженных коронавирусом в Челябинске на 12 апреля 2020 года: новых случаев нет
Ветеринар из Челябинска приютил медвежат-сирот
В Челябинск ветврачу Карену Даллакяну привезли истощенных медвежат
В Челябинске мужчина поджег автомобиль из-за ревности
Как не получить крупный штраф за выход из дома
В Челябинске начали сносить лишние заборы
«Коронавирус щадит Россию»: врач и телеведущий Александр Мясников рассказал о «русском чуде»
Столкновение такси и полицейского автомобиля попало на видео
В Челябинске устроили охоту на рыбаков: с Шершней выгнали 30 человек
За соблюдением режима самоизоляции в Челябинске следят 400 полицейских
Челябинские парикмахеры устроили флешмоб