2019-11-26T16:41:52+03:00
Общество

Суд запретил рекламщикам размещать баннеры на скандальном фасаде с граффити в Челябинске

Но рекламное агентство собирается обжаловать это решение
Валентина ВАГАНОВА
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Сейчас художники собирают деньги на восстановление рисунка. Фото: vk.com/"Граффити и художественная роспись | Челябинск"Сейчас художники собирают деньги на восстановление рисунка. Фото: vk.com/"Граффити и художественная роспись | Челябинск"
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Рекламной компании «Метро» не удалось опротестовать расторжение договора с мэрией. Сегодня, 26 ноября, Арбитражный суд Челябинской области отказал фирме в удовлетворении иска. Теперь точно ясно: размешать рекламу на фасаде дома по адресу Труда, 161 — нельзя.

Как сообщают СМИ, в суде рекламщики требовали признать незаконным отказ властей в размещении баннеров. Заявляли, что реклама была согласована с собственниками жилья. Взамен использования торца, в доме проводился ремонт. К тому же, архитектурный облик реклама совсем не портила.

Но представители мэрии напомнили — срок действия разрешения на размещение рекламы истек еще в апреле. А новое агентству не выдавали. Да и гордума запретила размещать рекламу на жилых домах.

Представители «Метро» высказались также по поводу граффити — якобы его нанесли незаконно. Хотя картина на фасаде вообще не была предметом разбирательства.

Решение суда компания собирается обжаловать. Видимо, рекламщики не собираются мириться с тем, что потеряли лакомое место.

Тем временем, художники собирают деньги на восстановление граффити, нужно 150 тысяч. Как помочь, читайте в нашем материале.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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