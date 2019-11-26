Суд запретил рекламщикам размещать баннеры на скандальном фасаде с граффити в Челябинске
Рекламной компании «Метро» не удалось опротестовать расторжение договора с мэрией. Сегодня, 26 ноября, Арбитражный суд Челябинской области отказал фирме в удовлетворении иска. Теперь точно ясно: размешать рекламу на фасаде дома по адресу Труда, 161 — нельзя.
Как сообщают СМИ, в суде рекламщики требовали признать незаконным отказ властей в размещении баннеров. Заявляли, что реклама была согласована с собственниками жилья. Взамен использования торца, в доме проводился ремонт. К тому же, архитектурный облик реклама совсем не портила.
Но представители мэрии напомнили — срок действия разрешения на размещение рекламы истек еще в апреле. А новое агентству не выдавали. Да и гордума запретила размещать рекламу на жилых домах.
Представители «Метро» высказались также по поводу граффити — якобы его нанесли незаконно. Хотя картина на фасаде вообще не была предметом разбирательства.
Решение суда компания собирается обжаловать. Видимо, рекламщики не собираются мириться с тем, что потеряли лакомое место.
Тем временем, художники собирают деньги на восстановление граффити, нужно 150 тысяч. Как помочь, читайте в нашем материале.
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ИСТОЧНИК KP.RU