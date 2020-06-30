2020-06-30T14:27:25+03:00
Спорт

На воркаут-площадку в центре Челябинска привезли новые гантели с цепями

Старые бесследно пропали
Сергей СОТНИКОВ
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Смогут ли цепи спасти гантели от воровства – покажет времяСмогут ли цепи спасти гантели от воровства – покажет время
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Жизнь в суровом Челябинске вынуждает местных воров на крайние меры. Южноуральцы не брезгуют обворовывать даже места, где когда-то нарастили мышцы для своих будущих дел.

В конце прошлого года досталось воркаут-площадке за памятником Курчатову, оттуда неизвестные унесли несколько гантелей. Сегодня на их месте появился новый спортивный инвентарь. Будем надеяться, что эти гантели прослужат спортсменам как можно дольше и не завершат свою карьеру в пункте приема металла.

— Гантели вернулись на место. Напомним, в конце прошлого года с этой площадки их украли, — сообщили в пресс-службе администрации города.

В октябре прошлого года похожий инцидент произошел в магнитогорском «Экопарке» — там украли несколько «блинов». После этого чиновники установили там камеры наблюдения.

К счастью, места для занятия спортом привлекают не только вандалов. В прошлом году для любителей воркаута открылись три площадки в разных районах Челябинска. Этой весной они стали особенно востребованы, когда из-за коронавируса были закрыты тренажерные залы, а занятия на воздухе разрешили. Мы прошлись по городскому бору и посмотрели, как тренируются горожане.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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