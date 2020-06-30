«Серые заборы разлетаются также»: молодой вице-мэр Челябинска прокомментировал ДТП с чугунным ограждением в центре

30 Июнь 2020 2020-06-30T13:31:27+03:00

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Чугунный забор на площади Революции, который дважды разлетелся на куски в результате аварий, убирать не планируется. Он положен там по ГОСТу. Заменять его на обычный серый смысла нет. Об этом заявил вице-мэр Челябинска по городской среде Александр Егоров в эфире радио «Комсомольская правда» (95,3 FM).

Платные парковки у вокзала, опасные заборы в центре и советы от Варламова, — обсуждаем с вице-мэром Александром Егоровым 00:00 00:00

— Серый точно также бы разлетелся. Мы все видели видео, как на северке разлетелись секции и пробили витрины ларьков. Поражающая способность у них одинаковая, — заявил Александр Егоров. — Заборы мы убираем там, где они не обязательны по ГОСТу. Данный забор находится в 50 метрах от пешеходного перехода, поэтому убирать пока не планируем.

Вице-мэр также отметил, что на таких участках правила запрещают ставить вместо заборов столбики или другие конструкции. Проблема в другом, считает Александр Егоров: если бы водители не превышали скорость, то таких аварий бы не было.

— Здесь мы возвращаемся к вопросу о ширине полос. Если дорога широкая, автомобилист набирает большую скорость. Вот какой посыл, — заключил чиновник.

Напомним, в минувшие выходные мотоциклист, поворачивая с проспекта Ленина на улицу Цвиллинга, не справился с управлением и влетел ажурное металлическое ограждение. У мужчины травмирован позвоночник, сломана нога. По словам его знакомых, с места ДТП его увезли в реанимацию.

Ранее, 1 апреля 2018 года, на этом же участке в этот же забор влетел автомобиль BMW.

А 8 марта этого года не выдержал тарана забор возле здания Заксобрания. Один из кусков весил более 3 кг. Во всех случаях кусок мог отлететь в пешеходов.

— Судьба делает чиновникам третье предупреждение. Осколки чугуна снова разлетелись по тротуару. Чудом никого не задело. Ждем реальных жертв, чтобы его демонтировать? — заявил тогда урбанист Лев Владов. — Чугунный забор не соответствует нормативам по безопасности. Пункт 6.15 ГОСТ 33128-2014: «Конструкции пешеходных ограждений не должны наносить повреждения и травмы участникам движения в случае наезда на них». Он подлежит демонтажу по закону. Хочу напомнить, что хоть этот забор и ставили прошлые чиновники, отвечать придется тем, кто отвечает за город сегодня.

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ИСТОЧНИК KP.RU