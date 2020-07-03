2020-07-03T08:41:14+03:00
Общество

В ГИБДД рассказали, как будут чинить новое ограждение после ДТП в промзоне Челябинска

Новую конструкцию установили меньше месяца назад
Ирина ФАДЮШИНА
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Ограждение представляет собой 2—4 стальных троса, установленных на слабо закрепленных стойках. Фото: Нужно соблюдать ПДД! #chelgai74 #ДТП #БДД/vk.comОграждение представляет собой 2—4 стальных троса, установленных на слабо закрепленных стойках. Фото: Нужно соблюдать ПДД! #chelgai74 #ДТП #БДД/vk.com
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Защитное ограждение на разделительной полосе по Свердловскому тракту, которое накануне разнесла легковушка, сделано так, что его легко восстановить в случае ДТП. Об этом рассказали в Госавтоинспекции города.

По науке конструкция называется «тросовый барьер». Она представляет собой 2-4 стальных троса, установленных на слабо закрепленных стойках.

— При столкновении с тросовым барьером происходит излом стоек, однако сами тросы практически всегда остаются целыми. После ДТП требуется лишь заменить часть стоек (без использования специального оборудования) и восстановить натяжение троса, — рассказали в отделе пропаганды ГИБДД Челябинска.

Конструкция установлена на разделительной полосе для предотвращения лобовых столкновений. В данном случае автомобиль могло отбросить на встречку и кто знает, сколько машин он бы «собрал».

— Автомобиль при столкновении остается на своей полосе, не выезжая на встречную, к тому же повреждения транспортного средства, равно как и самого тросового ограждения, получаются минимальными, — уточнили в ГИБДД.

Напомним, авария произошла вчера днем. LADA Priora после столкновения с грузовиком Volvo отлетела в защитное ограждение.

Новое защитное ограждение. Видео: пресс-служба администрации Челябинска.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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