В ГИБДД рассказали, как будут чинить новое ограждение после ДТП в промзоне Челябинска
Защитное ограждение на разделительной полосе по Свердловскому тракту, которое накануне разнесла легковушка, сделано так, что его легко восстановить в случае ДТП. Об этом рассказали в Госавтоинспекции города.
По науке конструкция называется «тросовый барьер». Она представляет собой 2-4 стальных троса, установленных на слабо закрепленных стойках.
— При столкновении с тросовым барьером происходит излом стоек, однако сами тросы практически всегда остаются целыми. После ДТП требуется лишь заменить часть стоек (без использования специального оборудования) и восстановить натяжение троса, — рассказали в отделе пропаганды ГИБДД Челябинска.
Конструкция установлена на разделительной полосе для предотвращения лобовых столкновений. В данном случае автомобиль могло отбросить на встречку и кто знает, сколько машин он бы «собрал».
— Автомобиль при столкновении остается на своей полосе, не выезжая на встречную, к тому же повреждения транспортного средства, равно как и самого тросового ограждения, получаются минимальными, — уточнили в ГИБДД.
Напомним, авария произошла вчера днем. LADA Priora после столкновения с грузовиком Volvo отлетела в защитное ограждение.
Новое защитное ограждение. Видео: пресс-служба администрации Челябинска.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!
Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953
Почта: kpchel@phkp.ru
ИСТОЧНИК KP.RU