В Челябинске установят стелу в честь звания «Город трудовой доблести»

6 Июль 2020 2020-07-06T08:49:43+03:00

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В Челябинске появится стела в честь присвоения звания «Город трудовой доблести». Об этом сегодня, 6 июля, на аппаратном совещании мэр Наталья Котова.

— От всей души благодарю каждого, кто принял участие в голосовании, — сообщила Наталья Котова. — Более 400 тысяч челябинцев высказались за присвоение городу нового звания. В честь этого события будет установлена памятная стела, которая сохранит память о подвиге наших предков на долгие века.

Где именно появится новый объект, выберут жители Челябинска. На сайте «Активный житель 74» будет проведен опрос, где горожане смогут проголосовать за одно из трех мест: сквер напротив главного корпуса ЮУрГУ по ул. Тернопольской, площадь Павших Революционеров или Аллея Славы на пересечении улиц Коммуны и Цвиллинга. Глава города добавила, что возле стелы в будущем можно будет проводить различные мероприятия.

Звание «Город трудовой доблести» Челябинск получил на прошлой неделе. Указ подписал президент Владимир Путин.

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ИСТОЧНИК KP.RU

ИСТОЧНИК KP.RU