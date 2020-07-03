Путин подписал бумаги о «трудовой доблести» для Челябинска и Магнитогорска

3 Июль 2020 2020-07-03T08:30:41+03:00

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Президент Владимир Путин подписал указ о присвоении звания «Города трудовой доблести» 20 населенным пунктам России. Из ближайших соседей Челябинска в список вошли Магнитогорск, Екатеринбург и Уфа.

Как следует из формулировок указа, опубликованного вечером 2 июля, «трудовой доблести» города удостоены «за значительный вклад жителей городов в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, обеспечение бесперебойного производства военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, проявленные при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность».

Ранее глава государства публично заявил об этом решении на заседании Российского организационного комитета «Победа». Новость о присвоении почетного звания главным городам Южного Урала прокомментировал также губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

— Горжусь, что наши города Челябинск и Магнитогорск получили заслуженное звание городов трудовой доблести, — заявил губернатор. — Важно, что наши жители поддержали это решение. Челябинск и Магнитогорск внесли значительный вклад в общую Победу в Великой Отечественной войне. Челябинск носил гордое звание — Танкоград, потому что именно здесь производили танки и самоходные артиллерийские установки, их было произведено более 20% от всей той техники, которая воевала на полях сражений. В Магнитогорске произвели одну треть стали, которая шла для нужд военной промышленности. Челябинск был центром управления военной промышленности, здесь находилось пять военных наркоматов. Мы помним и чтим память наших ветеранов, тружеников тыла.

Напомним, решение о введении звания «городов трудовой доблести» было принято на уровне президента РФ в начале марта 2020 года. Чуть позже с инициативой добиться звания для Челябинска и Магнитогорска выступили депутаты ЗСО Южного Урала. 1 июля, в день голосования по поводу поправок в российскую Конституцию жители региона также поддержали эту идею.

Вечером 1 июля в Челябинске уже прошло торжество по поводу присвоения звания: на фасаде главного корпуса Южно-Уральского госуниверситета горожанам показали лазерное шоу «Сияние Победы», также в городе состоялся фейерверк.

Лазерное шоу на ЮУрГУ в честь присвоения Челябинску звания Город трудовой доблести .Видео: Эдуард Фадюшин

ИСТОЧНИК KP.RU