2020-07-08T15:03:20+03:00
Общество

Челябинск отметит присвоение звания «Город трудовой доблести» концертом на Кировке

Мероприятие запланировано на завтра
Сергей СОТНИКОВ
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Организаторы специально не делают громких анонсовОрганизаторы специально не делают громких анонсовФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Завтра вечером на Кировке пройдут мероприятия, посвященные присвоению Челябинску звания «Город трудовой долблести». Как сообщает Министерство культуры региона, артисты Камерного театра подготовили флешмоб.

— Празднование звания «Город трудовой доблести» идет уже с прошлой недели, — рассказала заместитель министра культуры региона Ирина Анфалова. — Мы специально не делаем громких анонсов, чтобы в условиях нынешней ситуации не собиралось много людей.

Увидеть выступление камерного театра можно будет завтра в 19:00 напротив здания бывшего почтамта. Музыкальную программу также исполнит военный оркестр ГУ ФСИН.

На прошлой неделе, после присвоения нового звания Челябинску, власти города устроили фейерверк, который тоже не анонсировался. Помимо этого, челябинцы могли увидеть лазерное шоу — его, кстати, горожане приняли неоднозначно.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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