2020-07-08T15:13:36+03:00
Происшествия

Житель Челябинска, застреливший хаски, предложил хозяйке пса пойти на мировую

Но владелица животного против
Валентина ВАГАНОВА
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Стрелок утверждает, что пес перегрыз 50 его гусей. Фото: Иделия&Иджин/youtube.comСтрелок утверждает, что пес перегрыз 50 его гусей. Фото: Иделия&Иджин/youtube.com
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В Челябинской области продолжается следствие по делу о жестоком обращении с животными. Челябинцу, застрелившему хаски на карьере, грозит до трех лет тюрьмы. Сегодня, 8 июля, стало известно, что охотник признал вину и предложил хозяйке пса заключить мировую. А также выплатить 100 тысяч рублей за убитого питомца. Но девушка отказалась.

Корреспондент КП-Челябинск попыталась подтвердить эту информацию в полиции.

— Пока идет следствие. Комментирование мы считаем нецелесообразным в данном случае. Следствие началось 28 июня, по его окончанию мы дадим комментарии, пока это преждевременно, — сказали в ГУ МВД России по Челябинской области.

Мы спросили у юриста, чем закончится эта история, если вдруг обе стороны заключат мировое соглашение.

— Исходя из норм уголовного законодательства — примирение между потерпевшим и подозреваемым является основанием для прекращения уголовного дела и освобождения человека от предусмотренной законом меры наказания, — объяснил юрист Егор Шмидт.

Проще говоря, в таком случае убийца собаки не понесет наказания.

В Челябинске расстреляли Хаски. Хозяйка собаки встретилась с убийцей..

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ИСТОЧНИК KP.RU

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