Житель Челябинска, застреливший хаски, предложил хозяйке пса пойти на мировую

8 Июль 2020 2020-07-08T15:13:36+03:00

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В Челябинской области продолжается следствие по делу о жестоком обращении с животными. Челябинцу, застрелившему хаски на карьере, грозит до трех лет тюрьмы. Сегодня, 8 июля, стало известно, что охотник признал вину и предложил хозяйке пса заключить мировую. А также выплатить 100 тысяч рублей за убитого питомца. Но девушка отказалась.

Корреспондент КП-Челябинск попыталась подтвердить эту информацию в полиции.

— Пока идет следствие. Комментирование мы считаем нецелесообразным в данном случае. Следствие началось 28 июня, по его окончанию мы дадим комментарии, пока это преждевременно, — сказали в ГУ МВД России по Челябинской области.

Мы спросили у юриста, чем закончится эта история, если вдруг обе стороны заключат мировое соглашение.

— Исходя из норм уголовного законодательства — примирение между потерпевшим и подозреваемым является основанием для прекращения уголовного дела и освобождения человека от предусмотренной законом меры наказания, — объяснил юрист Егор Шмидт.

Проще говоря, в таком случае убийца собаки не понесет наказания.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/787545" frameborder="0"></iframe> В Челябинске расстреляли Хаски. Хозяйка собаки встретилась с убийцей..

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ИСТОЧНИК KP.RU