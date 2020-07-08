Житель Челябинска, застреливший хаски, предложил хозяйке пса пойти на мировую
В Челябинской области продолжается следствие по делу о жестоком обращении с животными. Челябинцу, застрелившему хаски на карьере, грозит до трех лет тюрьмы. Сегодня, 8 июля, стало известно, что охотник признал вину и предложил хозяйке пса заключить мировую. А также выплатить 100 тысяч рублей за убитого питомца. Но девушка отказалась.
Корреспондент КП-Челябинск попыталась подтвердить эту информацию в полиции.
— Пока идет следствие. Комментирование мы считаем нецелесообразным в данном случае. Следствие началось 28 июня, по его окончанию мы дадим комментарии, пока это преждевременно, — сказали в ГУ МВД России по Челябинской области.
Мы спросили у юриста, чем закончится эта история, если вдруг обе стороны заключат мировое соглашение.
— Исходя из норм уголовного законодательства — примирение между потерпевшим и подозреваемым является основанием для прекращения уголовного дела и освобождения человека от предусмотренной законом меры наказания, — объяснил юрист Егор Шмидт.
Проще говоря, в таком случае убийца собаки не понесет наказания.
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ИСТОЧНИК KP.RU