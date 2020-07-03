«Он абсолютно прав»: общественность вступилась за охотника, застрелившего хаски в Челябинске

Новость об убийстве хаски в Челябинске облетела всю страну и вызвала споры. Одни жалеют пса и его хозяйку, другие — охотника, третьи считают, что в случившемся виноваты обе стороны. Свое мнение о произошедшем высказал также известный подмосковный фермер-сыровар, член Общественной палаты РФ Олег Сирота.

— Ситуация, грубо говоря, вопиющая. И это колоссальная проблема. Во-первых, я считаю, в этой ситуации фермер абсолютно прав, потому что он должен защитить свой скот, он не знает, бешеное животное, не бешеное нападает, собака бродячая, не бродячая — у нее на спине не написано, чья она и какая она. Если животное нападает с агрессией на сельскохозяйственный скот: гусей, кур, коз или вообще на людей, я считаю, в крайнем случае, конечно, необходимо применять отстрел.

Во-вторых, вопросы ответственности владельцев собак за своих животных очень давно уже назрели. Человек должен отвечать за тот ущерб, который животное может принести. Животных всех нужно чипировать, они все должны быть с бирками на ушах, чтобы всегда можно было установить их владельца. Вместе с этими вопросами нужно решать проблему бродячих собак, которая также очень остро стоит, которые также нападают и на сельскохозяйственных животных, и на людей, и это колоссальная проблема. Нужно менять закон, который регулирует численность домашних животных, бездомных животных, и нужно обязательно вводить контроль за домашними животными и ответственность за них.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/787545" frameborder="0"></iframe> В Челябинске расстреляли Хаски. Хозяйка собаки встретилась с убийцей..

ЗАЩИЩАЛ СВОЮ ТЕРРИТОРИЮ

Напомним, челябинец, застреливший хаски на глазах у хозяйки, рассказал журналистам, что охранял свою территорию и своих животных. Мужчина разводит птиц, которых потом продает по деревням. По его словам, хаски «перегрыз 50 гусей за пять минут». При этом, местные жители отмечают, собаководы не первый раз приходили сюда и конфликты уже были. Однако, по мнению зоозащитников, это не давало птицеводу права убивать.

— Тут вопрос имущества, он заявляет, что это его частная территория, но не бережет свое имущество надлежащим образом — нет ограждений. Эту птицу запросто может поймать хищная птица. Сегодня мы сталкиваемся с тем, что голубеводы, в деревнях у кого цыплята, стреляют коршунов, соколов, не понимая, что это санитары леса. Так вы обеспечьте безопасность вашего имущество. Это не позволяет вам взять оружие и стрелять. Есть правоохранительные органы, обращайтесь туда. Если собака не первый раз напала на птицу, нужно, во-первых, поставить забор, во-вторых, обратиться в полицию, — говорит известный ветеринар, зоозащитник Карен Даллакян.

«Лучшая защита — нападение»: Карен Даллакян об убийстве хаски в Челябинске 00:00 00:00

Также, по его словам, версия с полусотней гусей, убитых за пять минут, неправдоподобна.

— Скорее всего, версия такая, они [ферма] находятся на границе с лесом, это карьер — территория, где есть вода, это идеальное место для хорьков. Любой хорек, если залезает в птичник, за секунды всем горло перегрызет. Это сельхозптица, однозначно должно быть вскрытие и документ с причиной смерти этих гусей.

Напомним, челябинцу, застрелившему собаку, грозит до трех лет тюрьмы.

«АРЧИ ПОЙМАЛ ГУСЕНКА И КУШАЕТ ЕГО»

На Youtube выложено полное видео той трагичной прогулки. На нем видно, как двое собаководов встречаются и идут на карьер с тремя хаски. Ролик опубликован на канале «Иделия&Иджин» — его ведет хозяйка двух хаски (их именем и назван канал), они были друзьями убитого Арчи.

— Арчи поймал какого-то гусенка и в кустах его кушает, — рассказывает на видео подруга хозяйки. — Она сняла, мне показала, как он в зубах его тащил.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="480" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/788564" frameborder="0"></iframe> Момент прогулки до убийства хаски в Челябинске.Видео: youtube.com/«Иделия&Иджин»

Потом девушка показывает Арчи и говорит, что он грязный, потому что зарыл добычу. После этого в кадре появляется охотник, начинает спорить с хозяйкой, но из-за ветра слова неразборчивы. А дальше арчи бежит к мужчине и раздаются выстрелы. Этот фрагмент убийства и облетел соцсети.

МНЕНИЕ

Читатели КП-Челябинск высказали свое мнение по этой истории.

«Виноваты обе стороны»

— Ситуация здесь неоднозначная. Вина за смерть собаки на обоих сторонах. Но убивать все равно нельзя, — говорит челябинка, владелица хаски Алена. — Слишком много по стране подобных историй. Хаски — порода сложная и самодостаточная. То тут, то там появляются новости что кто-то кого застрелил, лопатой забил, ножом ударил. Хотелось бы чтобы появился прецедент, что нельзя просто так взять и убить, есть определенные нормы права. Собака по нашему законодательству это вещь, мы же не взрываем машину, если она стоит на газоне, к примеру, или сбила собаку или человека. Потому что знаем, что за это привлекут к ответственности. А почему-то убить собаку, это норма. Хаски не проявляют агрессию к человеку, если нет проблем с психикой, но по видео пес адекватный. А вся домашняя живность для них это предмет охоты, как и для любой другой собаки. Мужика с одной стороны жалко, так как бабы сами виноваты. Собаку жалко. И страшно за своих, теперь вообще нигде не отпустить, везде поджидает опасность.

«Мужчина прав на 100%»

— Я являюсь членом сообщества владельцев оружия, а также имею вторую степень кинологической ассоциации,у меня живут три собаки породы хаски. Я эту ситуацию вижу по-своему. Кроме всего, с сообществом любителей собак тоже встречался. Это практически ОПГ со своими ячейками, бойцами, выискивателями жертв и т. д. Они подводят все к смыслу борьбы с догхантингом и открытым текстом воюют с людьми. Я считаю, что мужчина прав на 100%. А хозяйки хаски просто обнаглели. Кроме всего, это, на мой взгляд, была спланированная акция, а самой хозяйке на собаку по факту наплевать. Там другие вообще интересы и история длинная, одним инцидентом не ограничена, — считает Владимир.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/787545" frameborder="0"></iframe> В Челябинске расстреляли Хаски. Хозяйка собаки встретилась с убийцей..

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