2020-07-14T17:20:40+03:00
Общество

В Челябинской области садоводы остались без воды и электричества на целый день

Всему виной послужила авария в электросетях
Рустам ЯХИН
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В условиях аномальной жары без воды не обойтисьВ условиях аномальной жары без воды не обойтисьФото: Мария ЛЕНЦ
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В Бакале Саткинского муниципального района целых два СНТ лишились воды и электричества на весь день. Как рассказали в пресс-службе ОАО «МРСК Урала», всем виной послужила авария в электросетях МУП «Водоканал-сервис». Также положение усугубила аномальная жара, которая установилась в Челябинской области, и нарушение в системе водоснабжения.

На место происшествия уже выехали специалисты. Они провели осмотр оборудования и начали устранять возникшую аварию. Работы должны будут завершиться к концу дня. После этого садоводы вновь смогут пользоваться водой и электричеством.

Напомним, в некоторых городах Челябинской области начали отключать или ограничивать водоснабжение из-за аномальной жары. Такие изменения затронули Копейск. В городе действовал график, по которому в определенные часы была отключена вода. Однако позже власти решили эту идею на время отложить.

А между тем в Еткульском районе прокуратура заинтересовалась проблемой отключения водоснабжения. Там уже организовали проверку действий служб, которые отвечают за эту сферу. На контроль ситуацию взял прокурор Челябинской области Виталий Лопин.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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