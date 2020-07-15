2020-07-15T11:06:06+03:00
Общество

Власти Копейска составили новый график подачи воды

Вернуться в нормальный режим пока не получится
Сергей СОТНИКОВ
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Некоторые жители остались без водыНекоторые жители остались без водыФото: Мария ЛЕНЦ
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Глава Копейского городского округа Андрей Фалейчик согласовал новый график подачи воды для местных жителей. Прежнее расписание неудовлетворило многих копейчан — некоторые горожане совсем остались без воды. Новый график будет действовать до 19 июля.

Фото: пресс-служба администрации Копейского городского округа

Фото: пресс-служба администрации Копейского городского округа

Для жителей нескольких микрорайонов Копейска прежний график подачи воды обернулся настоящим адом. В период аномальной жары они остались совсем без воды. По заявкам копейчан приезжали водовозки, однако власти никак не оповещали об этом местных жителей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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