Власти Копейска составили новый график подачи воды
Глава Копейского городского округа Андрей Фалейчик согласовал новый график подачи воды для местных жителей. Прежнее расписание неудовлетворило многих копейчан — некоторые горожане совсем остались без воды. Новый график будет действовать до 19 июля.
Фото: пресс-служба администрации Копейского городского округа
Для жителей нескольких микрорайонов Копейска прежний график подачи воды обернулся настоящим адом. В период аномальной жары они остались совсем без воды. По заявкам копейчан приезжали водовозки, однако власти никак не оповещали об этом местных жителей.
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ИСТОЧНИК KP.RU