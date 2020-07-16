64-летний врач скончался от коронавируса в Челябинской области

16 Июль 2020 2020-07-16T13:50:20+03:00

Перед смертью мужчина получил условно-положительный результат теста на COVID-19

Изменить размер текста: A A

64-летний сотрудник Верхнеуфалейской центральной городской больницы скончался в четверг, 16 июля, от коронавируса, сообщает пресс-служба минздрава Челябинской области.

— Речь, скорее всего, идет о семейном очаге коронавируса. Сейчас проводится эпидемиологическое расследование. Пока у доктора выявлен только условно-положительный тест на коронавирусную инфекцию, — говорят в министерстве.

Известно, что погибший проработал в больнице Верхнего Уфалея более 30 лет.

Министерство здравоохранения Челябинской области выражает соболезнования семье и близким коллеги, который всегда пользовался уважением врачей и доверием пациентов.

В начале мая в Челябинской области от коронавируса погиб 57-летний врач из Брединского района. Он заразился во время выездов для сбора материала у контактных лиц. Первые два теста показали отрицательные результаты, однако у мужчины развилась двухсторонняя пневмония, спасти его не смогли.

В мае же скончалась 68-летняя женщина-терапевт из больницы Златоуста.

А в середине июня от ковидной пневмонии скончался 24-летний водитель детской городской поликлиники №1 из Челябинска, незадолго до этого потерявший из-за коронавируса мать.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU