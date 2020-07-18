2020-07-18T10:15:26+03:00
Общество

В Челябинской области пригрозили эвакуировать отдыхающих с Тургояка и перекрыть дороги

Вокруг озера всю неделю горят леса
Ирина ФАДЮШИНА
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Изнуренные от жары ищут спасения у воды, но после них приходится спасать природуИзнуренные от жары ищут спасения у воды, но после них приходится спасать природуФото: Валентина ВАГАНОВА
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Жара в Миассе доходит до точки кипения. Спасатели просят жителей и гостей города не ходить на озеро Тургояк и соблюдать меры пожарной безопасности. Иначе придется применять крайнюю меру — эвакуацию.

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— Убедительно просим воздержаться от посещения Тургояка! Вокруг водоема ликвидируются сразу несколько очагов! Ситуация очень серьезная, на борьбу с лесными пожарами брошены масштабные силы и средства. Просим не усугублять ситуацию: не посещать леса, не жечь костры, не бросать мусор! — предупредили в управлении ГОЧС Миасса. — Если вдруг ситуация с ликвидацией возгораний выйдет из-под контроля, то придется прибегнуть к эвакуации населения и перекрытию дорог.

С 13 июля в Миассе действует особый противопожарный режим. А это значить, что ходить в лес и разводить костры запрещено. На этой неделе в районе Тургояка фиксируются многочисленные возгорания. Например, в среду, 15 июля, пожарным пришлось выезжать пять раз. Прокурорская проверка выявила многочисленные нарушения.

А накануне в Челябинске произошел пожар на складе горюче-смазочных материалов. Мы провели прямую онлайн-трансляцию.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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