2020-07-21T12:55:57+03:00
Общество

На Челябинскую область снова обрушатся гроза и ливень

МЧС продлило штормовое предупреждение
Валентина ВАГАНОВА
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В ночь на 21 июля челябинцы наблюдали настоящее электрическое шоу в небе. Фото: Вадим АрхиповВ ночь на 21 июля челябинцы наблюдали настоящее электрическое шоу в небе. Фото: Вадим Архипов
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Сегодня ночью, 21 июля, на Южном Урале вновь ожидается разгул стихии. Об этом предупредили в ГУ МЧС России по Челябинской области. По прогнозу синоптиков, в отдельных районах области снова будут грозы, сильные ливни, град, местами крупный, ветер до 27 м/с.

Поэтому вечером лучше поставить машину в гараж или на крытую парковку, а на ночь закрыть окна в квартире.

Сегодня ночью южноуральцы долго не могли уснуть из-за грозы. А кто-то специально не ложился, чтобы сделать эффектные кадры. Мы собрали для вас подборку впечатляющих фотографий грозы в Челябинске.

Отметим, что разгул стихии привел к двум трагедиям. В Златоусте разрядом молнии убило 26-летнего парня. А в Миассе при пожаре, начавшемся во время грозы, умерла 9-летняя девочка.

Гроза над Челябинском после жары. Таймлапс 4К.Видео: Вадим Архипов

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ИСТОЧНИК KP.RU

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