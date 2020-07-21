На Челябинскую область снова обрушатся гроза и ливень
Сегодня ночью, 21 июля, на Южном Урале вновь ожидается разгул стихии. Об этом предупредили в ГУ МЧС России по Челябинской области. По прогнозу синоптиков, в отдельных районах области снова будут грозы, сильные ливни, град, местами крупный, ветер до 27 м/с.
Поэтому вечером лучше поставить машину в гараж или на крытую парковку, а на ночь закрыть окна в квартире.
Сегодня ночью южноуральцы долго не могли уснуть из-за грозы. А кто-то специально не ложился, чтобы сделать эффектные кадры. Мы собрали для вас подборку впечатляющих фотографий грозы в Челябинске.
Отметим, что разгул стихии привел к двум трагедиям. В Златоусте разрядом молнии убило 26-летнего парня. А в Миассе при пожаре, начавшемся во время грозы, умерла 9-летняя девочка.
Гроза над Челябинском после жары. Таймлапс 4К.Видео: Вадим Архипов
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ИСТОЧНИК KP.RU