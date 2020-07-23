2020-07-23T19:49:34+03:00
Общество

В Челябинске спасенного львенка Симбу и леопарда Еву отправят жить в Африку

Поездка уже запланирована на конец сентября
Рустам ЯХИН
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Львенок Симба продолжает расти, и скоро ему понадобится новый дом. Фото: Карен ДаллакянЛьвенок Симба продолжает расти, и скоро ему понадобится новый дом. Фото: Карен Даллакян
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Львенок Симба, пострадавший от рук живодеров, и леопард Ева, которую не признала родная мать после рождения, отправятся жить в Африку. Об этом заявил ветеринар Карен Даллакян, который лично ухаживает за животными. По его словам, поездка уже запланирована на сентябрь этого года.

— Этой осенью спасенный лев Симба вместе с леопардом Евой отправятся на ПМЖ в Танзанию. Сейчас подопечные доктора Карена Даллакяна находятся на реабилитации в челябинском центре диких животных и птиц «Спаси меня». Это будет первая международная коллаборация по репатриации диких животных Африки, спасенных в России! А еще в рамках этой спецоперации в Челябинск запланирован визит посла Танзании, — написал в соцсетях Даллакян.

Напомним, львенка Симбу искалечили живодеры-фотографы, которые использовали животное в качестве реквизита для съемок. Когда зоозащитники нашли детеныша, он находился на грани между жизнью и смертью. А леопарда Еву не признала после рождения родная мать. Она отказалась кормить кроху и даже чуть ее не растерзала. В итоге, оба детеныша оказались на попечении у Карена Даллакяна.

Маленькая хищница будет находиться под присмотром у Карена Даллакяна до конца сентября Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Маленькая хищница будет находиться под присмотром у Карена Даллакяна до конца сентябряФото: Валерий ЗВОНАРЕВ

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ИСТОЧНИК KP.RU

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