Челябинцы, готовьте чемоданы: названы аэропорты, из которых возобновят международные рейсы

24 Июль 2020 2020-07-24T15:17:46+03:00

Куда можно полетать и нужна ли справка на коронавирус

Изменить размер текста: A A

С 1 августа из России возобновляются международные авиаперелеты. Рейсы начнут выполняться всего из трех городов: Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону. Но челябинцам не привыкать. До коронавируса выбор международных направлений был не большой и многие летали с пересадками.

Почему челябинцы пошли сдавать тесты на антитела к коронавирусу и как долго держится иммунитет 00:00 00:00

Куда можно улететь?

С 1 августа в Турцию (пока только Анкара и Стамбул), Великобританию и Танзанию. С 10 августа откроются рейсы в турецкие курортные города Анталья, Бодрум и Даламан.

Нужна ли справка на коронавирус?

Да. Пассажиры должны будут предоставить справку об отрицательном тесте на коронавирус за 72 часа до вылета. Как ее нужно предоставить пока не уточняется. Зато мы знаем, где получить справку.

Как улетать?

Из Челябинска ежедневно летают самолеты в Москву (Шереметьево, Домодедово и Внуково) и Санкт-Петербург. Несколько раз в неделю есть субсидированные рейсы в Ростов-на-Дону.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Россиянам пообещали до 15 тыс. рублей компенсации за отдых в России. Разбираем, как ее можно получить.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU