2020-07-24T15:17:46+03:00
Общество

Челябинцы, готовьте чемоданы: названы аэропорты, из которых возобновят международные рейсы

Куда можно полетать и нужна ли справка на коронавирус
Ирина ФАДЮШИНА
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Челябинцам не привыкать летать с пересадкамиЧелябинцам не привыкать летать с пересадкамиФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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С 1 августа из России возобновляются международные авиаперелеты. Рейсы начнут выполняться всего из трех городов: Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону. Но челябинцам не привыкать. До коронавируса выбор международных направлений был не большой и многие летали с пересадками.

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Куда можно улететь?

С 1 августа в Турцию (пока только Анкара и Стамбул), Великобританию и Танзанию. С 10 августа откроются рейсы в турецкие курортные города Анталья, Бодрум и Даламан.

Нужна ли справка на коронавирус?

Да. Пассажиры должны будут предоставить справку об отрицательном тесте на коронавирус за 72 часа до вылета. Как ее нужно предоставить пока не уточняется. Зато мы знаем, где получить справку.

Как улетать?

Из Челябинска ежедневно летают самолеты в Москву (Шереметьево, Домодедово и Внуково) и Санкт-Петербург. Несколько раз в неделю есть субсидированные рейсы в Ростов-на-Дону.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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