В горздраве рассказали о состоянии пострадавшего в потасовке со стрельбой в центре Челябинска

27 Июль 2020 2020-07-27T12:18:18+03:00

С Кировки мужчину увезли на скорой Фото: Валентина ВАГАНОВА

Пули попали в голову и плечо

Изменить размер текста: A A

36-летний участник субботней потасовки со стрельбой на Кировке получил множественные пулевые ранения головы и левого плеча. Также у него сотрясение мозга и черепно-мозговая травма.

— Мужчина в сознании, доставлен в ОКБ №3, — сообщили журналисту КП-Челябинск в управлении здравоохранения города.

Напомним, инцидент произошел около 9 утра на пересечении пешеходной Кировке и улицы Труда. Со слов очевидцев, несколько мужчин не поделили такси. По информации от горздрава, пострадавший заявил, что его пытались ограбить.

Потасовку заметил наряд вневедомственной охраны. Как сообщили в пресс-службе Росгвардии, один из участников драки попытался сбежать, бросив на землю пистолет. Задержанные доставлены в полицию, сейчас проводится проверка.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU