В горздраве рассказали о состоянии пострадавшего в потасовке со стрельбой в центре Челябинска
36-летний участник субботней потасовки со стрельбой на Кировке получил множественные пулевые ранения головы и левого плеча. Также у него сотрясение мозга и черепно-мозговая травма.
— Мужчина в сознании, доставлен в ОКБ №3, — сообщили журналисту КП-Челябинск в управлении здравоохранения города.
Напомним, инцидент произошел около 9 утра на пересечении пешеходной Кировке и улицы Труда. Со слов очевидцев, несколько мужчин не поделили такси. По информации от горздрава, пострадавший заявил, что его пытались ограбить.
Потасовку заметил наряд вневедомственной охраны. Как сообщили в пресс-службе Росгвардии, один из участников драки попытался сбежать, бросив на землю пистолет. Задержанные доставлены в полицию, сейчас проводится проверка.
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ИСТОЧНИК KP.RU