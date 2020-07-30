Приревновал красавицу-супругу: что известно о мужчине, убившем жену на глазах у дочерей в Челябинской области

30 Июль 2020 2020-07-30T09:21:21+03:00

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Семейная драма, вылившаяся в зверское убийство, шокировала жителей Челябинской области и соседней Башкирии. Накануне днем на дороге в Саткинском районе мужчина зарезал свою супругу. Мы собрали информацию о семье.

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Семья жила в Белокатайском районе республики Башкортостан, граничащим с горно-заводской частью Челябинской области. Райцентр — Новобелокатай — небольшое село, численностью чуть меньше 6 тыс. человек. На момент убийства главе семейства было 32 года, супруга на год младше.

По неофициальной информации, пара поженилась четыре года назад. Ровно столько лет их старшей дочери. Младшей девочке — два года. При этом на странице у мужчины в соцсетях указан 10-летний сын, — вероятно от первого брака.

Супруги не были активными пользователями соцсетей. На странице у мужчины во ВКонтакте указано, что он учился в Челябинском юридическом колледже. Судя по фотографиям он увлекается рыбалкой, есть снимки с пейнтбола, сделанные несколько лет назад. У женщины никакой информации о себе нет. По фотографиям можно судить, что она была хороша собой.

Судя по автомобилю, семья жила хорошо. Пара ехала на автомобиле Renault Duster. В автосалонах такой стоит от 1 млн рублей.

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Мужчину задержали на месте. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство, совершенное с особой жестокостью» (п.«д» ч.2 ст.105 УК РФ). Она предусматривает лишение свободы вплоть до пожизненного. На момент трагедии мужчина был трезв.

Планируется, что мера пресечения будет избрана сегодня. На момент написания материала заседание не было назначено.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/793341" frameborder="0"></iframe> В селе Айское Челябинской области мужчина на глазах у детей жестоко расправился с женой.

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ИСТОЧНИК KP.RU