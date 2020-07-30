Остановились сделать фото: как мужчина зарезал свою жену на дороге в Челябинской области

30 Июль 2020 2020-07-30T09:21:08+03:00

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Мужчина, жестоко расправившийся над своей супругой на дороге в Саткинском районе, возил дочь в стоматологию. Как пишет местная газета «Саткинский рабочий», по дороге они остановились у живописного места, чтобы сделать фото и в какой-то момент между ними начался конфликт на почве ревности. По информации из СМИ, мужчину возмутило, что супруга поставила пароль на смартфон.

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В салоне автомобиля, на глазах у дочерей мужчина начал бить супругу ножом. По неподтвержденной информации, орудия убийства было два — канцелярский и обычный нож, но в следственном комитете такие подробности уточнить не смогли. Женщина выскочила и попыталась бежать. Но он догнал ее и добил на глазах у очевидцев, которые снимали все на видео.

За кадром слышно, что очевидцы пытаются остановить его, но только на словах.

Сообщается, что девочек передали бабушке — матери погибшей.

Мужчину задержали на месте. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство, совершенное с особой жестокостью» (п.«д» ч.2 ст.105 УК РФ). Она предусматривает лишение свободы вплоть до пожизненного. Планируется, что мера пресечения будет избрана сегодня. На момент написания материала заседание не было назначено. Что известно о мужчине, — в нашем материале.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/793341" frameborder="0"></iframe> В селе Айское Челябинской области мужчина на глазах у детей жестоко расправился с женой.

ИСТОЧНИК KP.RU