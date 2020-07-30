2020-07-30T09:21:08+03:00
Происшествия

Остановились сделать фото: как мужчина зарезал свою жену на дороге в Челябинской области

Мы собрали обстоятельства трагедии [видео]
Ирина ФАДЮШИНА
Поделиться:
Погибшая была очень красиваПогибшая была очень красиваФото: Личная страница героя публикации в соцсети
Изменить размер текста:

Мужчина, жестоко расправившийся над своей супругой на дороге в Саткинском районе, возил дочь в стоматологию. Как пишет местная газета «Саткинский рабочий», по дороге они остановились у живописного места, чтобы сделать фото и в какой-то момент между ними начался конфликт на почве ревности. По информации из СМИ, мужчину возмутило, что супруга поставила пароль на смартфон.

В Челябинске посадили депутата, застрелившего жену. Репортаж из зала суда и комментарий психолога

00:00
00:00

В салоне автомобиля, на глазах у дочерей мужчина начал бить супругу ножом. По неподтвержденной информации, орудия убийства было два — канцелярский и обычный нож, но в следственном комитете такие подробности уточнить не смогли. Женщина выскочила и попыталась бежать. Но он догнал ее и добил на глазах у очевидцев, которые снимали все на видео.

За кадром слышно, что очевидцы пытаются остановить его, но только на словах.

Сообщается, что девочек передали бабушке — матери погибшей.

Мужчину задержали на месте. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство, совершенное с особой жестокостью» (п.«д» ч.2 ст.105 УК РФ). Она предусматривает лишение свободы вплоть до пожизненного. Планируется, что мера пресечения будет избрана сегодня. На момент написания материала заседание не было назначено. Что известно о мужчине, — в нашем материале.

В селе Айское Челябинской области мужчина на глазах у детей жестоко расправился с женой.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Количество зараженных коронавирусом в Челябинской области на 30 июля 2020 года: скончалась 46-летняя женщина
Остановились сделать фото: как мужчина зарезал свою жену на дороге в Челябинской области
В Челябинской области насчитали 80 тыс. безработных
Приревновал красавицу-супругу: что известно о мужчине, убившем жену на глазах у дочерей в Челябинской области
В Челябинске Миасс очистили от 2200 кубометров мусора
Погода в Челябинской области на 30 июля: дождь, грозы и град
Два участка трассы М5 в Челябинской области свяжут новой дорогой
Курбан-байрам в Челябинске 2020: как и где будет праздноваться
ВТБ выдал свердловчанам более 600 ипотечных кредитов по ставке 6,5%
Челябинская область получит более 3 млрд рублей на покрытие расходов из-за коронавируса
ВТБ выдал челябинцам и курганцам более 300 ипотечных кредитов по ставке 6,5%
В Челябинской области из-за коронавируса закрыли два отделения Сбербанка
Снесло с снованием половину забора: В Челябинске столкнулись легковушка и автомобиль известного перевозчика
В Челябинске начали продумывать концепцию новогоднего освещения
Житель Челябинска, который из ревности устроил стрельбу в Екатеринбурге, сдался полиции
Райффайзенбанк запустил онлайн-инкассацию для Shell при помощи автоматической депозитной машины
В Челябинске отдали под суд хозяина подпольных казино
Открытие школьных лагерей в Челябинске: когда ждать
«Выскочили из машины и обнялись»: в Челябинске произошло массовое ДТП с премиальным авто