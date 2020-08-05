Челябинский облсуд отказался смягчать наказание мужчине, попытавшегося задушить врача скорой помощи

5 Авг. 2020 2020-08-05T15:42:20+03:00

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Сегодня Челябинский областной суд рассмотрел апелляцию по делу мужчины, пытавшегося задушить фельдшера скорой помощи. 28 апреля этого года Ивану Синицину назначили наказание в виде трех с половиной лет колонии-поселения, а также взыскали компенсацию морального вреда в размере 50 тыс. рублей, и материальный ущерб в пользу Муниципального автономного учреждения «Челябмедтранс» в размере 1900 рублей.

— Осужденный и его адвокат в апелляционных жалобах просили смягчить наказание. Челябинский областной суд рассмотрел в апелляционном порядке уголовное дело в отношении Ивана Синицина и оставил приговор без изменения, — рассказала пресс-секретарь Челябинского областного суда Наталья Прохорова. — Приговор вступил в законную силу.

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Инцидент произошел 22 июня 2019 года. Синицину вызвали бригаду скорой помощи, поскольку он находился без сознания. После того, как мужчина получил помощь, он напал на фельдшера. Синицин повалил женщину на землю, схватил за волосы, затягивая на ее шее фонендоскоп. Высвободить медика из рук буйного пациента удалось коллегам пострадавшей.

Бригада врачей укрылась в машине, однако Синицин останавливаться не планировал. Он начал бить руками, ногами и деревянной палкой по кузову кареты скорой помощи, а затем камнем разбил стекло двери, ударив плечо водителя. На место происшествия приехали полицейские, которые утихомирили хулигана.

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ИСТОЧНИК KP.RU