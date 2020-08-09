В центре Челябинска на Кировке произошла массовая драка

Полиция задержала участников драки Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Сегодня утром на Кировке произошла массовая драка. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, информация о потасовке в районе дома № 86 по улице Кирова поступила в 9:15. На место происшествия выехала полиция.

— Конфликт между участниками драки произошел на бытовой почве, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области. — Задержали шестерых участников, заявление никто писать не стал, пострадавших нет. Со всеми задержанными провели профилактическую беседу.

Задержанных отпустили по домам. В конце июля на Кировке была еще одна драка, но тогда потасовка не обошлась без применения оружия. Один из участников конфликта сильно пострадал — в него несколько раз выстрелили из травматического оружия. Мужчину увезли на машине скорой помощи.

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