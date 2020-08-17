Как спастись от медведя в Челябинской области: советы биолога

От медведей лучше держаться подальше. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Встреча с медведем совсем не редкость в лесах Челябинской области. О своем опыте рассказал накануне художник из Миасса Алексей Бобров. Вместо с сыном он возвращался из велопохода и столкнулся нос к носу с двумя медвежатами и их мамой.Мы спросили ученого: а как правильно уходить от медведя и в каких ситуациях косолапый опасен.

КАК ОТПУГНУТЬ КОСОЛАПОГО

— Если вы отправляетесь с лес, где можно встретить медведя, то пойте песни и громко разговаривайте с друзьями. Медведь не любит проблемы. Услышав шум, он обойдет вас стороной, — рассказал КП-Челябинск заслуженный эколог России, кандидат биологических наук Александр Лагунов.

По словам ученого, медведь особо опасен в трех случаях:

— у него с собой добыча;

— рядом находятся медвежата;

— это медведь-шатун, он не успел запастись жиром или же просто больной и старый и выходит к деревням в поисках хоть какой-то добычи (правда, последнее случается редко)

Александр Лагунов и сам сталкивался с медведем, но смог тихонько уйти. Фото: личная страница героя в социальных сетях.

ПОЧЕМУ НЕ ВЕРИТЬ ДОБРОДУШНОЙ МОРДЕ

Понять по внешнему виду, что медведь агрессивен довольно сложно.

— Например, собака в порыве злости поднимает уши и шерсть на загривке, скалит зубы. Кот прижимает уши, обнажает клыки и метет хвостом по полу. А медведь выглядит добродушно. И только в самом конце обнажает клыки. В этом и вся опасность: люди не понимают, как он настроен, — говорит Александр Лагунов.

КАК СПАСАТЬСЯ

Чтобы встреча с медведем закончилась благополучно, следует соблюдать такие правила.

1. Не убегать. Бегущее существо для медведя — это добыча.

2. Постараться казаться выше. Встать на камень, пенек, на поваленное дерево. Поднять шапку над головой. Также отпугивать косолапого можно фальшфейером или хлопушкой.

3. Кричать. Особенно косолапым претят высокие обертоны женского визга. Кстати, мужчины в таких ситуациях на медведя очень часто ругаются.

4. Забыть все правила, если вы встретили медвежонка. В этом случае нужно очень тихо уйти в ту сторону, откуда вы шли. Где-то зарослях недалеко и медведица. Ваша задача — ее не спугнуть.

Кстати, медведи в Челябинской области довольно часто выходят к людям. Например, под Саткой один косолапый периодически выходил на трассу и клянчил у людей колбасу. Если лакомство ему не давали, царапал двери машин.

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