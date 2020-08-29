Ни киосков, ни фермеров: на площади Революции в Челябинске не заработала ярмарка

Площадь пуста с утра. Фото с камер видеонаблюдения «Интерсвязи»

Временный рынок на площади Революции должен был открыться сегодня, 29 августа. Но, кажется, что-то пошло не так. Площадь пуста: ни киосков, ни фермеров, ни свежего урожая. КП-Челябинск узнала, почему ярмарка не начала свою работу.

— Мы не анонсировали открытие на этой неделе. По распоряжению определены сроки, когда ярмарка может работать на площади. Многие восприняли их как четкую дату открытия. По нашим данным, в эти выходные ярмарки еще не будет на площади, — сообщили нашему корреспонденту в пресс-службе городской администрации.

Точную дату открытия в мэрии пообещали сообщить на следующей неделе.

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