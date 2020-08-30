Буйный челябинец разбил окно в ночном клубе, а затем и в отделе полиции

Изрядно выпив, мужчина начал бросать бутылки Фото: читатель КП

Сегодня ночью челябинец с лихвой «отдохнул» в самых разных заведениях города. Приключения начались в баре Doski, где мужчина изрядно выпил и начал неадекватно себя вести. В ход пошли стеклянные бутылки, которые он бросал в разные стороны — одна угодила в окно. После этого мужчину задержали полицейские и повезли в отдел «Центральный». Там успокаиваться южноуралец не стал и попытался разбить еще одно стекло в дверном проеме. Завершить начатое ему не удалось, но небольшие повреждения все же остались.

Состояние у мужчины было настолько невменяемым, что в отдел вызвали скорую. Кроме этого, он повредил руку.

— Мужчину госпитализировали, чтобы он пришел в себя, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД Челябинской области. — После этого будет принято решение об административном наказании.

В центре Челябинска неприятные инциденты случаются довольно часто. В начале августа на Кировке произошла массовая драка, а в июле конфликт молодых людей и вовсе закончился стрельбой.

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