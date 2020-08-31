В Челябинской области умерла бывший министр социальных отношений

Надежды Гартман не стало в субботу, 29 августа. Фото: minsoc74.ru

В Челябинской области на 72 году жизни скончалась экс-министр министр социальных отношений Челябинской области Надежда Гартман. Она имела тяжелую форму диабета и пневомнии. Лечение женщина проходила в ковидном госпитале. Как сообщили в пресс-службе минсоцотношений, Надежда Гартман умерла в минувшую субботу, 29 августа.

— В годы финансово-экономического кризиса она возглавила работу по созданию в области первых центров социального обслуживания, аккумулировавших все формы социального обслуживания. Под ее руководством система социальной защиты стала более эффективной и комплексной, направленной на профилактику семейного неблагополучия, на действенную помощь людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, социальную защиту уязвимых категорий граждан, на снижение социальной напряженности в обществе, — отмечают в ведомстве.

В министерстве социальных отношений также добавили, что Гартман была талантливым и неординарным руководителем, которая всегда отстаивала свою сточку зрения.

Надежда Гартман работала в системе соцзащиты с 19 лет и прошла весь путь от инспектора до министра. Ведомством она руководила С 2004 по 2011. В 2015 году Гартман возглавила общественный совет минсоцотношений.

Отметим, Надежда Гартман является сестрой экс-главы челябинского облизбиркома Ирины Старостиной, которая в свое время усыновила ребенка.

Напомним, 10 августа у 18 сотрудников Министерства экологии Челябинской области был обнаружен коронавирус. В результате этого все заразившееся болезнью были отправлены на карантин. Среди них также были два замминистра. Помещения, где находились больные, пришлось продезинфицировать. На рабочих местах разрешили присутствовать только двум сотрудникам ключевых отделов для оперативного решения задач. Сейчас практические все заболевшие чувствует себя нормально. Правда, некоторые сотрудники продолжают работать из дома.

Также COVID-19 в конце июля заразился вице-спикер Законодательного Собрания Челябинской области Константин Захаров. У него было поражено 25% легких. По словам Захарова, болезнь он подхватил, когда повез в Москву свою маму. Политик вернулся к своим обязанностям только в конце августа.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru