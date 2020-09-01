В школах Челябинской области будут мониторить заболеваемость ОРВИ среди детей

Из-за пандемии школы в этом году будут усиленно следить за состоянием здоровья учеников. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В южноуральских школах со 2 сентября начнут ежедневно собирать данные о распространении ОРВИ. Такое распоряжение подписал глава регионального минздрава Юрий Семенов.

В приказе, опубликованном на официальном сайте ведомства, говорится, что мониторинг должен проводиться каждый день до 11.00. Данные — общее число учеников и число учеников с признаками ОРВИ, выявленных до занятий и во вовремя, — будут вноситься в медицинскую информационную систему «БАРС».

Для всех школ форма мониторинга будет единой. Специалисты будут анализировать информацию и отмечать динамику.

Такую форму каждый день будут заполнять медики. Фото: zdrav74.ru

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