На торжественные линейки в Челябинске пускают только 1 и 11 классы

В гимназии № 1 не стали нарушать многолетнюю традицию проведения торжественной линейки. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Главная традиция Дня знаний — торжественные линейки — сегодня в Челябинске проводятся не для всех. Из-за пандемии их организовали только для первоклассников и выпускников. Мероприятия проводятся в основном на улице. А чтобы не создавать большую толпу, родителей не впускают.

Как Челябинск отмечает 1 сентября, вы можете посмотреть в нашей онлайн-трансляции. Здесь мы оперативно собираем главные новости, связанные с праздником.

Напомним, в Челябинске учебный год начинают более 130 тысяч учеников, среди них 16 тысяч первоклассников.

Инфографика: Сергей Зверев

Сегодня впервые распахнул свои двери для школьников новый образовательный центр №5 в микрорайоне «Парковый». Здесь, кстати, будет рекордное число первых классов — 23.

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