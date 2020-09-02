Здесь фермеры смогут продавать свой урожай по демократичным ценам. Фото: Гражданский патруль | Челябинск / Vk.com

В ближайшее время на площади Революции откроют продовольственную ярмарку для продажи фермерского урожая. Но точная дата открытия базара пока неизвестна. Об этом в среду, 2 сентября, КП-Челябинск сообщили в пресс-службе мэрии.

Киоски к памятнику Ленину начали привозить утром 1 сентября. Пока павильоны можно пересчитать по пальцам, но всего на площади Революции по данным пресс-службы городской администрации, их будет 20. Они представляют собой деревянные конструкции в ныне модном стиле лофт.

Так выглядят киоски в стиле лофт. Как вам? Фото: Гражданский патруль | Челябинск / Vk.com

— Точная дата открытия пока неизвестна, — добавили в мэрии.

Торговать фермерскими продуктами на временной сезонной ярмарке будут ориентировочно до 1 декабря — то есть до начала строительства ледового городка.

Их начали монтировать на площади Революции 1 сентября. Фото: Гражданский патруль | Челябинск / Vk.com

Ярмарку на площади Революции должны были открыть в прошедшие выходные. Еще в 20-х числах августа у памятника Ленину огородили территорию, но завозить павильоны начали только 1 сентября. «Комсомолка» получила комментарий начальника управления торговли Сергея Березуева и пообщалась с челябинской рукодельницей Любовью Берг, которая успела арендовать несколько торговых точек. Ответы на 5 вопросов о ярмарке — в материале КП-Челябинск.

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